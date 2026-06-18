Σαν Σήμερα: Η μέρα που η Ferrari δεν ήθελε να χάσει (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

H εβδομάδα συνεχίζεται με ακόμη ένα ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο οποίο θα μάθουμε για τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο θρυλικό Σπα. Επιπλέον το ρεπερτόριό μας περιλαμβάνει άλλους τέσσερις αγώνες στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Επιπλέον θα κάνουμε αναδρομή σε τρεις ιστορικούς αγώνες στο Λε Μαν, ενώ στο MotoGP παραμένουμε επί ισπανικού εδάφους.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1950, διεξήχθη για πρώτη φορά το GP Βελγίου στο Σπα, στο πλαίσιο του νεοσύστατου παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. H Alfa Romeo ήταν η απόλυτη κυρίαρχος, με τον Χουάν Μανουέλ Φάντζιο να κερδίζει, ενώ πίσω του ήταν οι Λουίτζι Φατζόλι και Λουί Ροσιέ.

Σαν σήμερα το 1961, η Ferrari σάρωσε τον ανταγωνισμό στο GP Βελγίου σε μία μονομαχία που έχει μείνει στην ιστορία. Οι Φιλ Χιλ και Βόλφγκανγκ Βον Τριπς εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία, με τη νίκη να καταλήγει στον Αμερικανό για μόλις επτά δέκατα του δευτερολέπτου! Τρίτος ήταν ο Ρίτσι Γκίνθερ.

Σαν σήμερα το 1967, μία εβδομάδα μετά τον θρίαμβό του στις 24 Ώρες Λε Μαν, ο θρυλικός Νταν Γκέρνι κατέκτησε τη νίκη στο GP Βελγίου οδηγώντας μια πανέμορφη Eagle-Weslake T1G. Αυτή ήταν μάλιστα η τέταρτη και τελευταία νίκη για τον Γκέρνι στην F1 καθώς και η μοναδική για αμιγώς αμερικανικό μονοθέσιο.

Σαν σήμερα το 1989, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην διεξαγωγή ενός ανατρεπτικού GP Καναδά, στο οποίο ο έμπειρος Τιερί Μπουτσέν κέρδισε επιτέλους για πρώτη φορά στην F1 μετά από 95 αγώνες. Για να το καταφέρει έπρεπε να τεθεί εκτός μάχης ο πρωτοπόρος, Άιρτον Σένα, μόλις τρεις γύρους πριν τον τερματισμό.

Σαν σήμερα το 1995, η McLaren σημείωσε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στις 24 Ώρες Λε Μαν, διαπρέποντας σε έναν από τους πιο ανατρεπτικούς αγώνες. Η πρωτάρα βρετανική φίρμα συμμετείχε με 7 σχεδόν ατροποποίητες F1 GTR, οι οποίες μετρούσαν ήδη πάμπολλες παραστάσεις σε events στη Μ. Βρετανία. Οι κατατακτήριες δοκιμές είχαν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους τα πρωτότυπα της Courage και της WR-Peugeot τα οποία, υπό στεγνές και μόνο συνθήκες, θα είχαν τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Τελικά οι ουρανοί «άνοιξαν» για τα καλά κατά τη διάρκεια του αγώνα και όλα τα πληρώματα της McLaren είχαν αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις μέχρι το πέσιμο της νύχτας. Η βροχή συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό για πάνω από 17 ώρες και η νίκη κατέληξε εντυπωσιακά στην F1 GTR #59 των ΤζέιΤζέι Λέιτο, Γιάνικ Ντάλμας και Μασανόρι Σεκίγια.

Σαν σήμερα το 2000, στην δεύτερη μόλις εμφάνισή της στο event, η Audi διέπρεψε για πρώτη φορά στις 24 Ώρες Λε Μαν με το R8 LMP. Μάλιστα, η Team Joest ανέλαβε και τα τρία αγωνιστικά της γερμανικής εταιρείας και σάρωσε με το 1-2-3. Οι Φρανκ Μπιέλα, Εμανουέλε Πίρο και Τομ Κρίστενσεν κατέκτησαν τη νίκη έπειτα από 368 γύρους.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2 στο GP Καναδά, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να ξεπερνά τον Ρούμπενς Μπαρικέλο στον τερματισμό για μόλις 0,174 δευτερόλεπτα. Οι δύο οδηγοί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας πλαισιώθηκαν στο βάθρο από τον Τζιανκάρλο Φιζικέλα, ο οποίος ευνοήθηκε από το χρονικό σημείο εμφάνισης της βροχής ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο τη στρατηγική ενός pit-stop της Benetton.

Σαν σήμερα το 2006, οι 24 Ώρες Λε Μαν προσέφεραν ακόμα ένα ιστορικό αποτέλεσμα καθώς η Audi έκανε ξανά αίσθηση επικρατώντας αυτή τη φορά με το καινούριο R10 TDI. Πρόκειται για το πρώτο αγωνιστικό που κέρδισε στο Σαρτ με κινητήρα diesel. Μετά το πέρας 380 γύρων η νίκη κατέληξε στα χέρια των Φρανκ Μπιέλα, Μάρκο Βέρνερ και Εμανουέλε Πίρο. Η ομάδα της Pescarolo τερμάτισε στη 2η θέση, με έναν εκ των οδηγών της να είναι ο θρύλος του WRC, Σεμπαστιέν Λεμπ.

Σαν σήμερα, επίσης το 2006, ο Βαλεντίνο Ρόσι επικράτησε στο GP Καταλονίας του MotoGP, το έμεινε στην ιστορία για ένα τρομακτικό ατύχημα στην πρώτη στροφή, με την επαφή μεταξύ Λόρις Καπιρόσι και Σέτε Ζιμπερνάου να παρασέρνει τους Μάρκο Μελάντρι, Τζον Χόπκινς και Ράντι Ντε Πουνιέ. Το συμβάν οδήγησε σε διακοπή του αγώνα με τους Καπιρόσι, Ζιμπερνάου και Μελάντρι να μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο και να μην παίρνουν την επανεκκίνηση.

Φωτογραφίες: phn16/Χ