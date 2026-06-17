H απόκτηση του αγαπημένου σας Dacia έγινε ακόμη πιο εύκολη, καθώς δίνονται ακόμη περισσότερες επιλογές σε προνομιακό επιτόκιο από 1,9% ή όφελος στην τιμή λιανικής.

Η Dacia λανσάρει στην ελληνική αγορά το νέο πρόγραμμα «Dacia Your Way», δίνοντας στους υποψήφιους αγοραστές περισσότερες επιλογές για την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου. Η νέα προωθητική ενέργεια προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ οφέλους στην τιμή λιανικής έως 2.000 ευρώ ή χρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο από 1,9%.

Η καμπάνια αφορά τη σύγχρονη γκάμα της μάρκας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει σημαντική εμπορική επιτυχία στην ευρωπαϊκή αγορά, με μοντέλα που δίνουν έμφαση στην πρακτικότητα, την οικονομία χρήσης και την ανταγωνιστική σχέση αξίας-τιμής.

Sandero και Sandero Stepway στην κορυφή των πωλήσεων

Το νέο Sandero και το Sandero Stepway συνεχίζουν να αποτελούν τα πιο εμπορικά μοντέλα της Dacia στην Ευρώπη. Το Sandero ολοκλήρωσε το 2025 ως το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στη λιανική αγορά, χάρη στον συνδυασμό συμπαγών διαστάσεων, ευρύχωρης καμπίνας και αποδοτικών κινητήρων.

Ξεχωρίζει η έκδοση Eco-G 120 διπλού καυσίμου (βενζίνη και LPG), η οποία διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και προσφέρει συνολική αυτονομία που φτάνει έως τα 1.450 χλμ. με γεμάτες και τις δύο δεξαμενές καυσίμου.

Duster και Bigster με έμφαση στην ευελιξία

Σημαντικό ρόλο στη γκάμα της Dacia διατηρεί το Duster, το οποίο συνδυάζει SUV χαρακτήρα, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και επιλογές κινητήρων βενζίνης, υβριδικών και bi-fuel.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Hybrid-G 150 4x4 Auto, η οποία συνδυάζει υβριδικό σύστημα κίνησης, αυτόματο κιβώτιο, τεχνολογία LPG και ηλεκτρικά ελεγχόμενη τετρακίνηση.

Παράλληλα, το νέο Bigster αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόταση της μάρκας, προσφέροντας αυξημένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με πορτμπαγκάζ που ξεπερνά τα 700 λίτρα. Η γκάμα του περιλαμβάνει επίσης εκδόσεις με τεχνολογία bi-fuel και υβριδικά συστήματα κίνησης.

Το Jogger παραμένει το προσιτό 7θέσιο

Στη γκάμα της Dacia συνεχίζει να ξεχωρίζει και το Jogger, το οποίο παραμένει μία από τις πιο προσιτές επταθέσιες επιλογές της αγοράς.

Το μοντέλο αξιοποιεί επίσης την τεχνολογία διπλού καυσίμου της εταιρείας, προσφέροντας χαμηλό κόστος χρήσης και μεγάλη αυτονομία, διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα που αναζητούν οι οικογένειες.

Η νέα καμπάνια ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε εδώ.