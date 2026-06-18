Ο Λάντο Νόρις έχει ως στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1 κερδίζοντας τις Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari στο προσεχές μέλλον.

Ο Λάντο Νόρις επέστρεψε στο βάθρο στο Grand Prix Βαρκελώνης, ωστόσο ο οδηγός της McLaren αναγνώρισε ότι η ομάδα του εξακολουθεί να έχει σημαντικό δρόμο μπροστά της για να φτάσει τις Ferrari και Mercedes στη μάχη της κορυφής. Ο Βρετανός τερμάτισε τρίτος στη Βαρκελώνη, επωφελούμενος από την εγκατάλειψη του Κίμι Αντονέλι στα τελευταία στάδια του αγώνα.

Η απόδοση της MCL40 δεν ήταν αρκετή ώστε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο απέναντι στους δύο βασικούς της αντιπάλους. Παρότι ήταν σε απόσταση βολής από τις δύο Mercedes ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε απόδοση στο τέλος.

Η παραδοχή του Νόρις

Πριν το ξεκίνημα του τριημέρου ο Νόρις περίμενε πως θα ήταν στη μάχη για το βάθρο. Όμως, παρότι βρήκε παρηγοριά με το βάθρο ο Βρετανός έμεινε απογοητευμένος με την εξέλιξη των 66 γύρων στη Βαρκελώνη.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μείνω κοντά τους, αλλά ήταν απλά πιο γρήγοροι από εμάς. Παραμείναμε εκεί και δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι και τελικά είχαμε λίγη τύχη με την εγκατάλειψη του Αντονέλι. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα και για την επιστροφή μας στο βάθρο. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς», είπε.

Ο Βρετανός τόνισε ότι η ομάδα του εξελίσσεται, αλλά θεωρεί πως τόσο η Ferrari όσο και η Mercedes προοδεύουν με ταχύτερο ρυθμό αυτή τη στιγμή: «Χρειαζόμαστε λίγο απ’ όλα αυτή τη στιγμή. Κάνουμε καλή δουλειά ως ομάδα και πιστεύω ότι προοδεύουμε, αλλά αυτοί κάνουν καλύτερη δουλειά από εμάς. Πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα και να παραδεχτούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Όλη η ομάδα το κάνει ήδη αυτό, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πρέπει απλώς να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Θα φτάσουμε εκεί».

Δύσκολη η μάχη του τίτλου

Μετά τον αγώνα της Βαρκελώνης, ο Νόρις παραμένει 83 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία οδηγών. Για να γίνει αντιστροφή της κατάστασης πρέπει η McLaren να βρει αρκετή απόδοση και άμεσα, με το μέσον του πρωταθλήματος να πλησιάζει.

Στην Αυστρία η ομάδα του Ουόκινγκ θα επιχειρήσει να επαναλάβει το 1-2 του 2025, όμως το έργο της δεν θα είναι τόσο απλό.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.