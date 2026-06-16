Μέσω ενός σοβαρού λάθος της Mercedes-AMG μέσα στον αγώνα της Βαρκελώνης, ο ρυθμός του Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε σημαντικά, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Το Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελώνη ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με διαφορετικό τρόπο για τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός πήρε την pole position όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα, καθώς η νίκη πήγε στον Λιούις Χάμιλτον.

Ο Ράσελ θα τερμάτιζε τρίτος αν δεν είχε εγκαταλείψει ο teammate του, Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός είχε ξεκινήσει από την 3η θέση τον αγώνα, έχοντας χάσει καθαρά από τον Βρετανό στη μάχη της pole position. Στον αγώνα ωστόσο ο ρυθμός τους ήταν πολύ διαφορετικός, με την ευθύνη να την έχει η Mercedes-AMG.

H παραδοχή της Mercedes

Στο καθιερωμένο debrief video της Mercedes, o εκτελεστικός επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Μπράντλεϊ Λορντ, παραδέχθηκε ένα σοβαρό λάθος της ομάδας του. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αλλαγής ελαστικών του Βρετανού, η ομάδα έκανε μία λάθος ρύθμιση στην εμπρός αεροτομή στην W17.

Αυτό οδήγησε στην απότομη αλλαγή ισορροπίας του μονοθεσίου του Ράσελ, ο οποίος αντιμετώπισε έντονη υπερστροφή μέχρι το τέλος του αγώνα. Αυτό οδήγησε στην πτώση απόδοσης του Ράσελ, με τον Αντονέλι να τον φτάνει εν τέλει και να τον ξεπερνά.

Αυτό το λάθος προστίθεται στις ατυχίες του Βρετανού στο φετινό πρωτάθλημα, ο οποίος διανύει μια δύσκολη περίοδο στο φετινό πρωτάθλημα.

P2 in Mercedes race #100 for George 🩵 pic.twitter.com/NCFwH1OL6h June 15, 2026

Δυσαρεστημένος με τη στρατηγική

Μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελώνη, ο Ράσελ δεν ήταν μόνο απογοητευμένος με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και με τη στρατηγική της ομάδας του. Η Mercedes απάντησε στον Χάμιλτον στην πρώτη αλλαγή ελαστικών του αγώνα, όμως στη συνέχεια τον κράτησε σε στρατηγική δύο pit stop.

Ο Ράσελ όπως δήλωσε δεν ήταν χαρούμενος με τις επιλογές της ομάδας του: «Στην αρχή καλύψαμε τον Λιούις που ήταν σε τρία pit stop αλλά κολλήσαμε εμείς στις δύο αλλαγές ελαστικών. Δεν θα έμπαινα στα pits τόσο νωρίς στο 13ο γύρο. Δεν ακολουθούμε τον δικό μας αγώνα, αλλά αντιδράμε στον αγώνα άλλων. Θα μπορούσα να είχα ακολουθήσει τη δική του στρατηγική».



Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.