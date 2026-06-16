Σαν Σήμερα: Ο ΜακΡέι κερδίζει στο Ακρόπολις και η Williams στο Μοντρεάλ (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion μάς ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Για μία ακόμη ημέρα είναι πλούσιο το περιεχόμενο της αναδρομής μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη Formula 1 έχουμε δύο αγώνες στο Μοντρεάλ του Καναδά και έναν στο Μεξικό, με τρεις μάλιστα διαφορετικούς νικητές! Στον κόσμο του MotoGP θα μάθουμε το πότε γεννήθηκε ο πιο επιτυχημένος αναβάτης στην ιστορία, ενώ το Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει με τη νίκη ενός ξεχωριστού οδηγού του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε στη Μπρέσια ο μεγαλύτερος άσσος των αγώνων μοτοσικλετών, Τζάκομο Αγκοστίνι. Ο Ιταλός, ο οποίος θεωρείται εύλογα ένας ζωντανός θρύλος του motorsport στους δύο τροχούς, διένυσε μια καριέρα συνολικά 17 χρόνων κατακτώντας 15 παγκόσμιους τίτλους και 122 νίκες σε όλες τις κατηγορίες. Πέραν των αγώνων Grand Prix, ο “Ago” άφησε εποχή και στο άκρως επικίνδυνο Isle of Man TT, έχοντας 10 νίκες στο ενεργητικό του. Πριν ολοκληρώσει οριστικά την καριέρα του το 1980, ο Ιταλός δοκίμασε να ζήσει την εμπειρία οδήγησης και σε αγώνες τεσσάρων τροχών, συμμετέχοντας σε αγώνες της F2, σε μη-πρωταθληματικά Grand Prix και στο Βρετανικό Πρωτάθλημα F1, με μια ιδιωτική Williams FW06.

Σαν σήμερα το 1985, ο αείμνηστος Μικέλε Αλμπορέτο κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη σεζόν της F1, επικρατώντας στο GP Καναδά και φέρνοντας τη Ferrari στο 1-2 μαζί με τον Στεφάν Γιοχάνσον. Ο Αλέν Προστ της McLaren ολοκλήρωσε το βάθρο. Ο poleman, Άιρτον Σένα, εγκατέλειψε μόλις στον έκτο γύρο.

Σαν σήμερα το 1988, γεννήθηκε ένας εκ των σύγχρονων πρωταγωνιστών των ράλλυ, Τιερί Νεβίλ. Η παρθενική νίκη του Βέλγου της Hyundai στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC) ήρθε στη Γερμανία το 2014 και αποτέλεσε παράλληλα την πρώτη νίκη της κορεατικής φίρμας στη διοργάνωση.

Σαν σήμερα το 1991, ο Ρικάρντο Πατρέζε σημείωσε την 4η νίκη της καριέρας του, επικρατώντας στο Grand Prix Μεξικού. Παρά την κακή του εκκίνηση, επέστρεψε στην κορυφή στον 15ο γύρο και οδήγησε τη Williams στο 1-2, με τον Νάιτζελ Μάνσελ δεύτερο. Το βάθρο έκλεισε ο Άιρτον Σένα, ο οποίος ήταν ο τελευταίος οδηγός που τερμάτισε στον ίδιο γύρο με τους προαναφερθέντες.

Σαν σήμερα το 1996, η ομάδα της Williams μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο GP Καναδά κάνοντας το 1-2, με τον Ντέιμον Χιλ να ξεπερνά τον rookie, Ζακ Βιλνέβ. Οι δυο τους έδωσαν μία πολύ ωραία μάχη, όμως ο Βρετανός αντιστάθηκε στην πίεση του τότε νεαρού teammate του. Το βάθρο «έκλεισε» Ζαν Αλεζί της Benetton.

Σαν σήμερα το 2002, ο Βαλεντίνο Ρόσι κέρδισε στο GP Καταλονίας και σημείωσε την πέμπτη του νίκη σε 6 αγώνες για την πρώτη σεζόν του νεοσύστατου MotoGP. Δεύτερος ήταν ο Τόρου Ουκάβα και το βάθρο έκλεισε ο Κάρλος Τσέκα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2002, ο αείμνηστος Κόλιν ΜακΡέι σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο Ράλλυ Ακρόπολις με τη Ford. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Μάρκους Γκρένχολμ με το Peugeot 206 ενώ το Ford Focus του Κάρλος Σάινθ ήταν τρίτο στη γενική κατάταξη. O Ιωάννης Παπαδημητρίου σημείωσε την κορυφαία επίδοση Έλληνα οδηγού στο συγκεκριμένο event τερματίζοντας 15ος.

Σαν σήμερα το 2013, ο πρωταθλητής Χόρχε Λορένθο επικράτησε εμφατικά στο GP Καταλονίας έχοντας τεθεί ήδη επικεφαλής από τα πρώτα μέτρα μετά την εκκίνηση. Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Yamaha σιγούρεψε τη νίκη του με ορισμένα φοβερά περάσματα στους τελευταίους 8 γύρους και άφησε πίσω του τους Ντάνι Πεντρόσα και Μαρκ Μάρκθ.

Σαν σήμερα το 2019, το GP Καταλονίας του MotoGP προσέφερε δράμα στον δεύτερο γύρο του με τους Χόρχε Λορένθο, Αντρέα Ντοβιτσιόζο, Μάβερικ Βινιάλες και Βαλεντίνο Ρόσι να εμπλέκονται σε ένα ατύχημα στη στροφή 10. Όλοι τους οδηγήθηκαν σε εγκατάλειψη, με το χάος να ωφελεί τον πρωταθλητή, Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε ήδη ξεφύγει από τους υπόλοιπους διώκτες του για να κατακτήσει τη νίκη. Οι άλλες δύο θέσεις του βάθρου καταλήφθηκαν από τους Φάμπιο Κουαρταραρό και Ντανίλο Πετρούτσι.

Φωτογραφίες: legendarysf1/X