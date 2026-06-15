Σαν Σήμερα: Περιπέτειες για τα αδέρφια Σουμάχερ και μάχες στο Λε Μαν (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Σήμερα θα θυμηθούμε ιστορίες που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα και θα ξεκινήσουμε πίσω στο 1958. Μέχρι το 2014 θα δούμε μονομαχίες της Formula 1, θα μάθουμε για δύο ιστορικές νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν και τι έγινε σε δύο αγώνες στο MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, η παλιά χάραξη του ιστορικού Σπα φιλοξένησε το GP Βελγίου για τον πέμπτο γύρο της σεζόν στην F1. Νικητής αναδείχθηκε ο Τόνι Μπρουκς της Vanwall. Το συγκεκριμένο Grand Prix σήμανε την πρώτη εκκίνηση και τερματισμό γυναίκας οδηγού στην F1. Ο λόγος για την Μαρία Τερέζα Ντε Φιλίπις, η οποία τερμάτισε 10η με μια ιδιωτική Maserati 250F.

Σαν σήμερα το 1986, διεξήχθη το GP Καναδά για τον έκτο αγώνα της σεζόν στην F1. Παρά την αντίσταση που προέβαλε ο Κέκε Ρόσμπεργκ της McLaren, τη νίκη κατέκτησε ο Νάιτζελ Μάνσελ. Ο Ρόσμπεργκ έπεσε εκτός βάθρου, καθώς τον προσπέρασαν οι Αλέν Προστ και Νέλσον Πικέ.

Σαν σήμερα το 1993, ο εμβληματικός Τζέιμς Χαντ υπέστη μια καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Γουίμπλετον και έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 45 χρονών. Ο Βρετανός, πασίγνωστος για τη δυναμική και αλλοπρόσαλλη προσωπικότητά του, έκανε ντεμπούτο στην F1 το 1973 με την εκκεντρική ομάδα της Hesketh, στην οποία και παρέμεινε για τρεις σεζόν. Το 1975 κατέγραψε την παρθενική δική του αλλά και της ομάδας νίκη, στο GP Ολλανδίας. Έπειτα, πήρε μετεγγραφή στη McLaren το 1976 και κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από μια μυθική μονομαχία με τον θρυλικό Νίκι Λάουντα. Το 1977 κατέγραψε την τελευταία από τις 10 νίκες του στην F1, στο GP Ιαπωνίας. Αποσύρθηκε από το σπορ στα μέσα του 1979, ύστερα από μόλις 7 αγώνες στη Wolf. Έκτοτε, ο Χαντ καθιερώθηκε ως σχολιαστής αγώνων στο πλάι του επίσης εμβληματικού Μάρεϊ Ουόκερ, σε μια συνεργασία που συνεχίστηκε μέχρι και τον ξαφνικό θάνατό του.

Σαν σήμερα το 1997, ο Μίκαελ Σουμάχερ επικράτησε στο GP Καναδά και βρέθηκε επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε πρόωρα εξαιτίας ενός ατυχήματος του Ολιβιέ Πανίς. Ο Γάλλος της Prost προσπαθούσε να καλύψει το έδαφος που έχασε στον πρώτο γύρο όταν έσπασε την εμπρόσθια αεροτομή του. Ωστόσο, στον 51ο γύρο κατέρρευσε η ανάρτησή του, στέλνοντάς τον με δύναμη στον τοίχο της στροφής 5. Ως αποτέλεσμα έσπασε τα πόδια του, έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν και έτσι καταστράφηκε μια πολλά υποσχόμενη χρονιά για τον ίδιο. Μετά από ανακατατάξεις λόγω pit-stops, ο Σουμάχερ πήρε την πρωτοπορία στον 54ο γύρο και λίγες στιγμές μετά ο αγώνας διεκόπη οριστικά. Στο βάθρο βρέθηκαν οι Ζαν Αλεζί και Τζανκάρλο Φιζικέλα.

Σαν σήμερα το 2003, η Bentley επέστρεψε στην κορυφή του Σαρτ μετά από 73 ολόκληρα χρόνια κατακτώντας τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν. Παρόλο που η Audi είχε αποσύρει την εργοστασιακή της υποστήριξη στα τέλη του 2002 και ανέθεσε τα πρωτότυπα R8 σε ιδιώτες, η εξέλιξη του Bentley Speed 8 είχε ανατεθεί στο βρετανικό τμήμα αγώνων των Γερμανών. Είχε λοιπόν έμμεση εμπλοκή στο project, υπό την αιγίδα της Bentley για λόγους προώθησης της βρετανικής εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό πως ο κινητήρας του Speed 8 ήταν σχεδόν ο ίδιος με αυτόν του R8. Η Bentley επικράτησε τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον αγώνα, με το Speed 8 #7 να εκκινεί από την pole position και να κατακτά τη νίκη έπειτα από 377 γύρους, με οδηγούς τους Τομ Κρίστενσεν, Ντίντο Καπέλο και Γκάι Σμιθ.

Σαν σήμερα, επίσης το 2003, ο Μίκαελ Σουμάχερ αντιστάθηκε στην πίεση του αδερφού του, Ραλφ, και της έτερης Williams του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια ώστε να πάρει πρώτος την καρό σημαία, στο GP Καναδά. Ο Γερμανός της Williams έδειχνε να έχει την ταχύτητα όμως δεν έκανε ποτέ επίθεση στον αδερφό του, κάτι για το οποίο δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Ο Μοντόγια τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2003, η διάσημη κατασκευάστρια εταιρεία μοτοσικλετών της Ducati σημείωσε την πρώτη νίκη της στο MotoGP, με τον Λόρις Καπιρόσι να επικρατεί με μια Desmosedici GP3 του poleman, Βαλεντίνο Ρόσι, στο GP Καταλονίας.

Σαν σήμερα το 2014, η Audi κατέγραψε την 13η και τελευταία της μέχρι σήμερα νίκη της στις 24 Ώρες Λε Μαν. Οι Μάρσελ Φέσλερ, Αντρέ Λότερερ και Μπενουά Τρελουγιέ πήραν πρώτοι την καρό σημαία με το #2 R18 e-tron quattro, έπειτα από 379 γύρους. Ο αγώνας στην αρχή έδειχνε να κυλά στα μέτρα της Toyota, ωστόσο πρόβλημα στις καλωδιώσεις τη 15η ώρα έθεσε εκτός του #7 TS040 Hybrid που ήταν στην πρωτοπορία.

Σαν σήμερα, επίσης το 2014, το GP Καταλονίας του MotoGP προσέφερε έναν εντυπωσιακό αγώνα, με τον ασταμάτητο, Μαρκ Μάρκεθ να εξασφαλίζει τη νίκη στον τελευταίο γύρο μπροστά από τους Βαλεντίνο Ρόσι και Ντάνι Πεντρόσα.

Φωτογραφίες: Pieroladisa/Χ