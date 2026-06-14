Σαν Σήμερα: Αξέχαστοι αγώνες σε Σπα και Λε Μαν (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ξεκίνημα από το θρυλικό Σπα στον Καναδά για τον κόσμο της Formula 1 και επιστροφή στην Ευρώπη για δύο θεαματικούς αγώνες στο Μαν. Όμως η πιο… καυτή μάχη πραγματοποιήθηκε πριν από 14 χρόνια στην Καταλονία, με δύο θρύλους του MotoGP να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1964, διεξήχθη το ανατρεπτικό GP Βελγίου για τον τρίτο αγώνα της σεζόν στην F1. Ο Νταν Γκέρνι είχε την πρωτοπορία για το μεγαλύτερο μέρος, όμως έμεινε από καύσιμα στον προ-τελευταίο γύρο. Ο Γκρέιαμ Χιλ που ήταν δεύτερος δεν πρόλαβε να χαρεί, καθώς εγκατέλειψε στον ίδιο γύρο με μηχανικό πρόβλημα. Έτσι η πρωτοπορία πέρασε στον Μπρους ΜακΛάρεν. Όμως ο κινητήρας του έχασε δύναμη και ο Νεοζηλανδός έπρεπε να σπρώξει το μονοθέσιό του στον τερματισμό. Την τελευταία στιγμή όμως έχασε τη νίκη από τον Τζιμ Κλαρκ για 3,4 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 1992, πραγματοποιήθηκε το GP Καναδά για τον έβδομο σταθμό της σεζόν στην F1. Έπειτα από τις εγκαταλείψεις των Άιρτον Σένα και Νάιτζελ Μάνσελ, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ πήρε την πρωτοπορία και κατέκτησε τη νίκη. Ο Αυστριακός πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον νεαρό Μίκαελ Σουμάχερ και τον Ζαν Αλεζί.

Σαν σήμερα το 2009, μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες, η Peugeot επικράτησε της πανίσχυρης Audi στις 24 Ώρες ΛεΜαν και κέρδισε για πρώτη φορά στο θρυλικό event μετά το 1993. Έπειτα από μία συναρπαστική μάχη, νικητές αναδείχθηκαν οι Ντέιβιντ Μπράμπαμ, Μαρκ Ζενέ και Άλεξ Βουρτς στο #9 908HDi FAP. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το #8 Peugeot, ενώ η Audi είδε το #1 R15 TDi, το μοναδικό που είχε μείνει στον αγώνα, να παίρνει την 3η θέση.

Σαν σήμερα, επίσης το 2009, η πίστα της Καταλονίας φιλοξένησε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς αγώνες στην ιστορία του MotoGP. Ο έκτος αγώνας της σεζόν χαράχτηκε ανεξίτηλα στις μνήμες πολλών χάρη στην κόντρα ανάμεσα στους δύο αναβάτες της Yamaha, Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο. Οι δύο μπροστάρηδες του ιαπωνικού εργοστασίου, που δεν είχαν καλές σχέσεις εκείνη την περίοδο, πρόσφεραν μια αλησμόνητη μονομαχία ρόδα-με-ρόδα, στην οποία τελικά επικράτησε ο Ρόσι. Μάλιστα, ο «Γιατρός» έκανε μια μυθική προσπέρασηστη 13η και τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου, στερώντας από τον Λορένθο την ευκαιρία να κατακτήσει την παρθενική του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μέσα στην πατρίδα του.

Σαν σήμερα το 2015, η Porsche κατέκτησε την 17η νίκη της στις 24 Ώρες Λε Μαν και πρώτη μετά το 1998. Το πλήρωμα των νικητών αποτελούνταν από τους Νικ Τάντι, Ερλ Μπάμπερ και τον τότε οδηγό της Force India στην F1, Νίκο Χούλκενμπεργκ. Το πλήρωμα της #19 919 Hybrid είχε εξαιρετική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 ωρών και αντιστάθηκε στα δύο ακόμη πρωτότυπα αγωνιστικά της ομάδας και τα τρία R18 της Audi. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος, όμως τα πράγματα ξεκαθάρισαν όταν το #7 Audi δέχθηκε χρονική ποινή στη 18η ώρα του αγώνα και έχασε πολύ 'έδαφος, που δεν κατάφερε να ανακτήσει.

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, έλαβε χώρα το GP Καταλονίας του MotoGP, αυτή τη φορά για τον έβδομο γύρο της σεζόν. Ο Χόρχε Λορένθο κατέκτησε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, μπροστά από τους Βαλεντίνο Ρόσι και Ντάνι Πεντρόσα.

Φωτογραφίες: Vintagelastflag/X