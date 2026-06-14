Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του σιρκουί της Καταλονίας για τον έβδομο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Βαρκελώνης. Ο έβδομος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στην πίστα της Καταλονίας θα έχει διάρκεια 66 γύρους, με την εκκίνηση να αναμένεται με αγωνία.

Το grid του αγώνα

Έπειτα από μία φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Ο Βρετανός έκανε έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος του Q3 το Σάββατο και εξασφάλισε τη 10η pole της καριέρας του στη Formula 1. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. O Βρετανός ήταν εντυπωσιακός στο Q3 και λίγο έλλειψε να πάρει την πρώτη του pole position με τη Scuderia.

To έργο τους δεν θα είναι εύκολο, καθώς από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντονέλι. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ξεκινά για πρώτη φορά εκτός της πρώτης σειράς και θα είναι ιδιαίτερα επιθετικός στον πρώτο γύρο. Πίσω του θα είναι ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος στοχεύει την επιστροφή στο βάθρο.

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι μπροστά από τον Ίσακ Χατζάρ. Από την 7η θέση θα ξεκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL40 και δίπλα του θα είναι ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Όλη η δράση του GP Βαρκελώνης στο Gazzetta

Ο σημερινός αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.