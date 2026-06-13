Περιχαρής και έκπληκτος με την εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές της Καταλονίας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον μετά την εξαιρετική του προσπάθεια.

Έπειτα από μία δύσκολη Παρασκευή με ελάχιστους γύρους διαθέσιμους, ο Λιούις Χάμιλτον δεν περίμενε σε καμία περίπτωση πως θα έπαιρνε τη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές της Καταλονίας. Ο Βρετανός λίγο έλλειψε να πάρει την pole position στο Grand Prix Βαρκελώνης, μένοντας 0,064 πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Χάμιλτον πήρε το καλύτερο αποτέλεσμά του σε μάχη για την pole με τη Ferrari και αύριο θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Μία παράξενη ημέρα

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη 2η θέση στις κατατακτήριες της Βαρκελώνης. Μετά το πέρας του έρας του Q3 εξήγησε παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την αρχή του τριημέρου.

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ πάνω μαζί με τους οδηγούς της Mercedes. Ειλικρινά, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ δύσκολο. Η απουσία μου από το FP1 είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο απ’ ό,τι συνήθως. Κανονικά μπορείς να χάσεις μία περίοδο δοκιμών χωρίς να επηρεαστείς ιδιαίτερα, όμως αυτή τη φορά βρέθηκα στο FP2 περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω. Δεν ένιωθα άνετα με το μονοθέσιο και αυτά τα ελαστικά ουσιαστικά αποδίδουν μόνο για έναν γύρο. Έχεις μόλις δύο ευκαιρίες σε κάθε περίοδο. Ακόμα κι αν κάνεις έναν γύρο να πέσουν οι θερμοκρασίες και προσπαθήσεις ξανά, η ισορροπία του μονοθεσίου αλλάζει εντελώς», εξήγησε αρχικά.

Sunday awaits 🤝 pic.twitter.com/Bm9w2Jfiyc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 13, 2026

Αισιόδοξος μετά τη μεγάλη ανατροπή

Μέχρι και το τέλος του FP3 o Χάμιλτον δεν είχε καμία προσδοκία για τη μάχη της pole position. Όμως όπως αποκάλυψε, οι αλλαγές που έγιναν μέχρι το FP1 βελτίωσαν το μονοθέσιο και για πρώτη φορά κατάφερε να νιώσει άνετα.

«Στο FP3 ήμουν τέσσερα με πέντε δέκατα πίσω και σκεφτόμουν πραγματικά από πού θα βρω αυτόν τον χρόνο. Μετά το τέλος της περιόδου έφυγα από την πίστα, πήγα στο motorhome και επέστρεψα λίγο πριν τις κατατακτήριες. Στο Q1 βρέθηκα στην κορυφή και τότε κατάλαβα ότι είχα καλή ισορροπία και ένιωθα πραγματικά άνετα μέσα στο μονοθέσιο. Το Q2 ήταν λίγο πιο δύσκολο λόγω της κίνησης και άλλων παραγόντων. Τα παιδιά μπροστά έκαναν εξαιρετικούς γύρους. Συγχαρητήρια στον Τζορτζ για την pole position. Παρ’ όλα αυτά βρισκόμαστε σε καλή θέση για να παλέψουμε αύριο. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα και όλα είναι ανοιχτά», τόνισε ο Χάμιλτον.

What a LAP @LewisHamilton!! 🔥 Front row on the grid! pic.twitter.com/FLOzxGW9Nw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 13, 2026

Όλη η δράση του GP Βαρκελώνης στο Gazzetta

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.