Πανευτυχής με την επιστροφή του στις pole position ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος περιμένει ανταγωνισμό για τη νίκη στον αγώνα.

Με έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος του Q3 o Τζορτζ Ράσελ πήρε μία τρομερή pole position για το Grand Prix Βαρκελώνης. Ο Βρετανός αποδείχθηκε ανίκητος και αύριο θα ξεκινήσει από την καλύτερη θέση στην εκκίνηση.

Στην πίστα της Καταλονίας ο Ράσελ φαίνεται πως βρήκε και πάλι το ρυθμό του παίρνοντας την 3η του φετινή pole και 10η της καριέρας του.

Καθαρό μυαλό

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών στην Καταλονία, ο Ράσελ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος και ανακουφισμένος που πήρε αυτό το αποτέλεσμα.

«Ήταν ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο μέχρι στιγμής. Νιώθω ότι έχω ξαναβρεί τον παλιό μου εαυτό, ότι σε κάθε γύρο κάνω τη δουλειά που πρέπει και παλεύω συνεχώς για τις κορυφαίες θέσεις. Προφανώς, στους τελευταίους αγώνες τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί όπως θέλαμε για διάφορους λόγους. Όμως ήρθα σε αυτό το Σαββατοκύριακο με καθαρό μυαλό, ένιωσα καλά από την αρχή και είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στην pole position», δήλωσε ο Ράσελ.

Muy bien! 👏👏👏 George has been practicing his Spanish 🇪🇸😉 pic.twitter.com/CILHYC8z3i — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 13, 2026

Μάχη για τη νίκη

Μιλώντας για τον αυριανό αγώνα στη Βαρκελώνη, ο Ράσελ έμεινε έκπληκτος με το ρυθμό του Λιούις Χάμιλτον και τον περιμένει στη μάχη της νίκης.

«Πιστεύω ότι θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Ο Λιούις έκανε εξαιρετική δουλειά για να βρεθεί εκεί μπροστά. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια έκπληξη. Πιστεύαμε ότι η μάχη θα ήταν ανάμεσα σε εμάς και τη McLaren, όμως ο Λιούις ήταν πολύ γρήγορος σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια δύσκολη μάχη. Ο Κίμι κάνει επίσης εκπληκτική δουλειά όλη τη χρονιά. Οπότε τίποτα δεν θα είναι εύκολο αύριο, από οποιαδήποτε πλευρά κι αν το δεις. Παρ’ όλα αυτά, αισθάνομαι έτοιμος για την πρόκληση».

Όλη η δράση του GP Βαρκελώνης στο Gazzetta

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.