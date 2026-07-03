Σαν Σήμερα: Η τρομακτική τούμπα του Ζου στο Σίλβερστον (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ημέρα γεμάτη αγωνιστικά συμβάντα η σημερινή για τη Formula 1 κατά το παρελθόν, με σπουδαίους οδηγούς να πρωταγωνιστούν. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, κινούμαστε σε ρυθμούς Grand Prix Γαλλίας, όμως κάνουμε μερικές στάσεις σε Ολλανδία και Αυστρία. Μόλις ένας αγώνας για το MotoGP, που επιστρέφει στην Ιταλία και το Μουτζέλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, ο Τζακ Μπράμπαμ επωφελήθηκε από την εγκατάλειψη των γρηγορότερων Ferrari 246 και κατάφερε να κατακτήσει μια άνετη νίκη στο GP Γαλλίας. Δεύτερος ήταν ο Ολιβιέ Γκεμπεντιέν και τρίτος ο Μπρους ΜακΛάρεν στο 1-2-3 της Cooper-Climax.

Σαν σήμερα το 1966, ακριβώς έξι χρόνια μετά τον αγώνα που αναφέραμε παραπάνω, ο Τζακ Μπράμπαμ επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο GP Γαλλίας. Αυτήν τη φορά ωστόσο, η συγκεκριμένη νίκη έμελλε να μείνει στην ιστορία για πάντα καθώς ο Αυστραλός οδήγησε τη δική του Brabham BT19, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος οδηγός που κέρδισε αγώνα στην F1 με μονοθέσιο που έφερε το όνομά του.

Σαν σήμερα το 1977, η πίστα της Ντιζόν αποτέλεσε το πεδίο μιας εντυπωσιακής μονομαχίας για τη νίκη στο GP Γαλλίας ανάμεσα στους Τζέιμς Χαντ, Τζον Ουάτσον και Μάριο Αντρέτι. Ο Βρετανός πρωταθλητής της McLaren προηγήθηκε στους πρώτους γύρους του αγώνα, αλλά ήρθε αντιμέτωπος με προβλήματα οδηγησιμότητας στην M26 και περιορίστηκε στην τρίτη θέση. Ο Ουάτσον της Brabham-Alfa Romeo τέθηκε νέος επικεφαλής εξαιτίας των δυσκολιών του συμπατριώτη του και έδειχνε να βαίνει ελεύθερος προς τον τερματισμό, μέχρι που ο κινητήρας του άρχισε να υπολειτουργεί στον τελευταίο γύρο λόγω έλλειψης καυσίμων. Την εξέλιξη αυτή εκμεταλλεύτηκε ο Αντρέτι της Lotus και έκλεψε τη νίκη από τον απογοητευμένο Ουάτσον για μόλις 1,5 δευτερόλεπτo.

Σαν σήμερα το 1982, διεξήχθη το GP Ολλανδίας της F1 στο Ζάντβορτ. Ο Ντιντιέ Πιρονί κατέκτησε την τρίτη, και τελευταία όπως έμελλε να αποδειχθεί, νίκη της καριέρας του με δεύτερη την Brabham του πρωταθλητή Νέλσον Πικέ και τρίτη την Williams του Κέκε Ρόσμπεργκ.

Σαν σήμερα το 1987, γεννήθηκε στο Χέπενγαϊμ ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός εμφανίστηκε απροσδόκητα στην F1 το 2007, όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Ρόμπερτ Κουμπίτσα της BMW-Sauber στην Ινδιανάπολη. Απέδωσε αξιοπρεπώς και βαθμολογήθηκε, συνεχίζοντας στην επόμενη μιάμιση σεζόν την αναρρίχησή του στο grid υπό την αιγίδα της Red Bull. Κατέκτησε μια επική παρθενική νίκη στη Μόντσα το 2008 με την Toro Rosso και προβιβάστηκε στην βασική ομάδα των «Ταύρων» το 2009, ξεκινώντας έκτοτε την περίοδο κυριαρχίας του. Από το 2010 κι έπειτα, ο Φέτελ σάρωσε τα πάντα με τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα αλλά «τα βρήκε σκούρα» στην απαρχή της υβριδικής εποχής. Το 2015 πήρε μετεγγραφή για την αγαπημένη του Ferrari. Δυστυχώς για εκείνον, παρά τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν, οι φιλοδοξίες για έναν πέμπτο τίτλο δεν επιτεύχθηκαν και ο Γερμανός αποχώρησε από την Scuderia στα τέλη του 2020. Αγωνίστηκε δύο ακόμη χρόνια στη Formula 1 με την Aston Martin και στο τέλος του 2022 κρέμασε το κράνος του.

Σαν σήμερα το 1988, ο «Καθηγητής» Αλέν Προστ ξεπέρασε τον Άιρτον Σένα στον αγώνα της πατρίδας του στο Πολ Ρικάρ και κέρδισε για τέταρτη φορά στη σεζόν. Οι ασυναγώνιστες McLaren-Honda MP4/4 κυριαρχούσαν, όντας στον ίδιο γύρο κατά τον τερματισμό, μόνο με την Ferrari του τρίτου Μικέλε Αλμπορέτο.

Σαν σήμερα το 2005, ο Φερνάντο Αλόνσο προσέφερε μια άνετη εντός έδρας νίκη στη Renault και στη Michelin κερδίζοντας στο GP Γαλλίας. Την παράσταση ωστόσο είχε κλέψει ο Κίμι Ράικονεν της McLaren, ο οποίος χρειάστηκε να εκκινήσει μόλις 13ος εξαιτίας μιας ποινής του για αλλαγή κινητήρα στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Ο Φινλανδός εκκίνησε με μεγάλο φορτίο καυσίμου και το αξιοποίησε ώστε να κάνει μεγαλύτερο stint και να τερματίσει τελικά στη δεύτερη θέση. Τρίτος τερμάτισε ο Μίκαελ Σουμάχερ.

Σαν σήμερα το 2011, έλαβε χώρα ένας εντυπωσιακός αγώνας στην πίστα του Μουτζέλο για το GP Ιταλίας του MotoGP. Στον δρόμο του για την δεύτερη νίκη του στη σεζόν, ο πρωταθλητής Χόρχε Λορένθο καταδίωξε τον poleman Κέισι Στόνερ. Οι δυο τους έδωσαν μεγάλη μάχη, με τον Ισπανό να προσπερνά τον Αυστραλό για τη νίκη με 6 γύρους να απομένουν.

Σαν σήμερα το 2016, οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Λιούις Χάμιλτον προσέφεραν ένα ακόμα δείγμα της μεγάλης κόντρας τους στη σεζόν – λιγότερο τραγελαφικό βέβαια σε σχέση με το GP Ισπανίας. Ο Βρετανός πρωταθλητής είχε εκκινήσει από την pole position στο GP Αυστρίας του Red Bull Ring αλλά στάθηκε άτυχος καθώς η στρατηγική του επηρεάστηκε από ένα αυτοκίνητο ασφαλείας στον 27ο γύρο, εξαιτίας θραυσμάτων από ελαστικό της Ferrari του Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Βρετανός καταδίωξε τον teammate του για το υπόλοιπο του αγώνα, κάνοντας μια κίνηση για προσπέραση από την εξωτερική στην κλειστή στροφή 3 του τελευταίου γύρου. Ο Ρόσμπεργκ δεν έστριψε ποτέ και χτύπησε τον Χάμιλτον. Η εμπρός αεροτομή στο μονοθέσιο του Γερμανού έσπασε και η νίκη κατέληξε στον Βρετανό. Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε τη ζημιά του Ρόσμπεργκ και τον προσπέρασε. Στον αγώνα, ο Πασκάλ Βερλάιν τερμάτισε 10ος, δίνοντας στη Manor τον τελευταίο της βαθμό στη Formula 1.

Σαν Σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ ανάμεσα στους οδηγούς των Scuderia Ferrari, Red Bull Racing και του Λιούις Χάμιλτον. Ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε προβλήματα και αυτό έφερε στην κορυφή τους οδηγούς της ιταλικής ομάδας, με τον Βρετανό πολυπρωταθλητή να τους καταδιώκει. Δέκα γύρους πριν το τέλος εμφανίστηκε το Αυτοκίνητο Αφαλείας και αυτό άλλαξε τον αγώνα. Ο Κάρλος Σάινθ εκμεταλλεύτηκε το φρέσκο σετ ελαστικών του και πέρασε στην κορυφή, με τους Σαρλ Λεκλέρ, Σέρχιο Πέρεζ και Λιούις Χάμιλτον να δίνουν επικές μονομαχίες. Μάλιστα ο Βρετανός έκανε διπλή προσπέραση στην τελευταία στροφή έναντι των αντιπάλων του. Ωστόσο, τερμάτισε τρίτος πίσω από τον Μεξικανό και τον νικητή Σάινθ. O αγώνας στιγματίστηκε από το τρομακτικό ατύχημα του Γκουάνγιου Ζου στην εκκίνηση. Ο Κινέζος είχε επαφή με τους Τζορτζ Ράσελ και Πιέρ Γκασλί, το μονοθέσιό του αναποδογύρισε και κατέληξε με φόρα στα προστατευτικά ελαστικά. Ο Ζου βγήκε αλώβητος από το μεγαλύτερο ατύχημα της καριέρας του.

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