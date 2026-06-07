Ο Σέρχιο Πέρεζ δεν θα κρατήσει τη 10η θέση για την οποία πάλεψε πολύ σκληρά να πάρει στο Μονακό, καθώς δέχθηκε ποινή.

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε την Cadillac F1 μετά τον αγώνα στο Μονακό, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ τιμωρήθηκε με ποινή χρόνου μετά το τέλος του Grand Prix Μονακό.

Ο Μεξικανός είχε κάνει έναν πολύ καλό αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο κερδίζοντας πολλές θέσεις. Σε συνδυασμό με ποινές όπως αυτή των Τζορτζ Ράσελ και Νίκο Χούλκενμπεργκ κατετάγη 10ος, ωστόσο δεν έμεινε εκεί για πολύ.

Ο λόγος της ποινής στον Πέρεζ

Ο αγώνας του Πέρεζ ήταν ήδη γεμάτος δυσκολίες. Ο οδηγός της Cadillac είχε δεχθεί νωρίς ποινή διέλευσης από τα pits επειδή παρατάχθηκε στη θέση εκκίνησης του Γκάμπριελ Μπορτολέτο αντί για τη δική του στην πρώτη εκκίνηση. Παρά το πλήγμα, κατάφερε να ανακάμψει εκμεταλλευόμενος τα περιστατικά που σημάδεψαν τον αγώνα στους δρόμους του Πριγκιπάτου.

Ωστόσο, μετά τον τερματισμό κλήθηκε από τους αγωνοδίκες, καθώς είχε τοποθετηθεί λάθος στη θέση του για τη δεύτερη εκκίνηση. Παρά την επιμονή του πως δεν απέκτησε κανένα αγωνιστικό πλεονέκτημα, δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων που τον έριξαν εκτός βαθμών.

Chaos at the race restart! 🤯



Kimi Antonelli races Lewis Hamilton from the front row, and there's drama behind as George Russell backs up the field 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/GUqm1K5EAp — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Ο πρώτος βαθμός της Aston Martin

Στην επίσημη απόφασή τους, οι αγωνοδίκες ανέφεραν ότι από το βίντεο και τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυψε ξεκάθαρα πως ο εμπρός δεξιός τροχός της Cadillac βρισκόταν εκτός του προβλεπόμενου «κουτιού» εκκίνησης. Έτσι επιβλήθηκε η προβλεπόμενη ποινή των 10 δευτερολέπτων.

Η απόφαση άλλαξε και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο κληρονόμησε τη 10η θέση και χάρισε στην Aston Martin τον πρώτο της βαθμό για το 2026.

Παράλληλα, η βρετανική ομάδα προσπέρασε την Cadillac στη βαθμολογία των κατασκευαστών, αφήνοντας την αμερικανική ομάδα να περιμένει ακόμη τον πρώτο της βαθμό στη Formula 1.