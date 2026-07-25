Σαν Σήμερα: Τα team orders της Ferrari στον Μάσα (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Ημέρα των «δεύτερων οδηγών» η σημερινή, καθώς πρωταγωνίστησαν θετικά και αρνητικά σε αγώνες της Formula 1. Επιπλέον θα μάθουμε για δύο από τις χειρότερες στιγμές της καριέρας του Φελίπε Μάσα. Επίσης σήμερα γεννήθηκαν και δύο «Τζούνιορ», ενώ το MotoGP ταξιδεύει σε Ντόνινγκτον και Λαγκούνα Σέκα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, γεννήθηκε ο Κένι Ρόμπερτς Jr, γιος του παλιού θρύλου των αγώνων μοτοσικλετών. Μέχρι το 1993, ο Ρόμπερτς Jr. είχε αναρριχηθεί στην κορυφαία κατηγορία των 500cc και το 1999 υπέγραψε στο εργοστασιακό τμήμα της Suzuki, χάνοντας τελικά τον τίτλο από τον Άλεξ Κριβιγιέ. Η τύχη χαμογέλασε στον «King Kenny» την αμέσως επόμενη χρονιά και επικράτησε του πρωτάρη Βαλεντίνο Ρόσι για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με την διετία 1999-2000 να έχει για αυτόν συνολικά 8 νίκες.

Σαν σήμερα το 1982, ο Ρενέ Αρνού αγνόησε μια σειρά από team orders και κατέκτησε τη νίκη στο GP Γαλλίας του Πολ Ρικάρ. Για την ακρίβεια, πριν τον αγώνα είχε συμφωνηθεί μεταξύ των οδηγών της Renault. εφόσον το ευνοούσε η ροή του αγώνα, στην πρώτη θέση να βρεθεί ο διεκδικητής του πρωταθλήματος Αλέν Προστ. Τελικά, ο Αρνού επέλεξε να μην βοηθήσει τον συμπατριώτη του και να παρέμεινε μέχρι τέλους στην πρωτοπορία.

Σαν σήμερα το 1985, γεννήθηκε ο Νέλσον Πικέ Jr. Ο γιος του τρεις-φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Νέλσον Πικέ, κατέτησε τον τίτλο στην Βρετανική F3 του 2004, ενώ αποτέλεσε τον μοναδικό ουσιαστικό αντίπαλο του Λιούις Χάμιλτον στο GP2 Series το 2006. Τελικά ο Πικέ Jr. προβιβάστηκε στην F1 το 2008 μέσω της Renault, σε μια σεζόν που του προσέφερε μια αναπάντεχη δεύτερη θέση στο GP Γερμανίας. Επιπλέον ήταν εκ των κεντρικών προσώπων στο περιβόητο σκάνδαλο «Crashgate» του GP Σιγκαπούρης.



Η Renault τελικά αποδέσμευσε τον Βραζιλιάνο στα μέσα του 2009 και εκείνος περιπλανήθηκε ύστερα κυρίως στις κατηγορίες του NASCAR και του Rallycross, καταλήγοντας στην νεοσύστατη Formula E το 2014, στην οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1993, ο Αλέν Προστ κατέκτησε την 51η και τελευταία νίκη της τεράστιας καριέρας του στην F1, κερδίζοντας απροσδόκητα στο GP Γερμανίας. Ο «Καθηγητής» δεν είχε καλό πέταγμα από την pole position και έχασε τρεις θέσεις, αλλά τις ανέκτησε γρήγορα στους επόμενους γύρους. Στα τελικά στάδια του αγώνα ήταν πίσω από τον Ντέιμον Χιλ. Όμως στον προτελευταίο γύρο, κλατάρισμα ελαστικού στέρησε από τον Βρετανό την παρθενική του νίκη στην F1 κι έτσι ο Προστ πήρε πρώτος την καρό σημαία.

Σαν σήμερα το 1999, το GP Αυστρίας της F1 εξελίχθηκε σε μια μονομαχία μεταξύ των δεύτερων οδηγών της Ferrari και της McLaren: δηλαδή των Έντι Ιρβάιν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Με τον Μίκαελ Σουμάχερ εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού του στο Σίλβερστον, η McLaren εκκίνησε από το 1-2 αλλά ο Κούλθαρντ χτύπησε τον Μίκα Χάκινεν στη στροφή 2 και τον έριξε τελευταίο. Μάλιστα ο Βρετανός είχε κακό ρυθμό και έχασε την πρωτοπορία από τον Ιρβάιν, ο οποίος πήρε τη δεύτερη νίκη του στην F1. O Χάκινεν ανέκαμψε και τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα το 2004, ο Μίκαελ Σουμάχερ οδήγησε ανενόχλητος στο GP Γερμανίας του Χοκενχάιμ και κατέκτησε την 11η νίκη του σε 12 αγώνες. Η επίδοσή του ωστόσο να επισκιάστηκε από την φανταστική οδήγηση του Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός της BAR-Honda χρειάστηκε να εκκινήσει μόλις 13ος λόγω μιας απρογραμμάτιστης αλλαγής κινητήρα και σαν να μην έφτανε αυτό, η προσωπίδα του κράνους του παρουσίασε πρόβλημα στα μέσα του αγώνα και δεν μπορούσε να κουμπώσει επαρκώς. Έτσι, αναγκάστηκε να την κρατά με το ένα του χέρι στις ευθείες, μονομαχώντας παράλληλα με τον πεισματάρη Φερνάντο Αλόνσο, για να τερματίσει τελικά στη δεύτερη θέση.

Σαν σήμερα, επίσης το 2004, ο Βαλεντίνο Ρόσι κέρδισε για πέμπτη φορά στη σεζόν του MotoGP, σε μία επιβλητική εμφάνιση στο κατάμεστο Ντόνινγκτον Παρκ για το GP Μεγάλης Βρετανίας.

Σαν σήμερα το 2009, στην δεύτερη περίοδο κατατακτηρίων δοκιμών του GP Ουγγαρίας, ο Φελίπε Μάσα στάθηκε πολύ άτυχος καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα ελατήριο που έφυγε από την πίσω ανάρτηση της Brawn GP του Ρούμπενς Μπαρικέλο. Ο Βραζιλιάνος οδηγός της Ferrari προσέγγιζε την στροφή 4 όταν το βαρύ ελατήριο χτύπησε την αριστερή πλευρά του κράνους του –ελάχιστα πάνω από το αριστερό μάτι–, και κατέληξε αναίσθητος στις μπαριέρες. Η διαδικασία φυσικά διακόπηκε και ο Μάσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, γλυτώνοντας ευτυχώς τα χειρότερα. Έχασε το υπόλοιπο της σεζόν, υποβλήθηκε σε πολλαπλές νευρολογικές εξετάσεις, ενώ τοποθετήθηκε προσωρινώς μια πλάκα τιτανίου στο κρανίο του. Για το υπόλοιπο της σεζόν αντικαταστάθηκε από τους Λούκα Μπαντοέρ και Τζανκάρλο Φιζικέλα.

Σαν σήμερα το 2010, ο Φελίπε Μάσα βρέθηκε ίσως στην καλύτερη αγωνιστική του φόρμα μετά το άσχημο ατύχημά του στην Ουγγαρία το 2009, παίρνοντας εμφατικά την πρωτοπορία στην εκκίνηση του GP Γερμανίας. Όσο κυλούσε ο αγώνας, ο Βραζιλιάνος διατηρούσε το προβάδισμά του μπροστά από τους διεκδικητές του τίτλου, Φερνάντο Αλόνσο και Σεμπάστιαν Φέτελ. Ύστερα από παρατεταμένες παρακλήσεις του Αλόνσο με αφορμή και την απειλή του Φέτελ, στον 48ο γύρο ο Μάσα δέχτηκε έμμεσα εντολή να αφήσει τον Ισπανό να προσπεράσει το συντομότερο δυνατόν, με το περίφημο «Fernando is faster than you». Τελικά άφησε το γκάζι στην έξοδο της στροφής 6 και έμεινε στη δεύτερη θέση, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων του κοινού προς τη Ferrari. Η ιταλική ομάδα τελικά δέχτηκε απλώς ένα ασήμαντο για εκείνη χρηματικό πρόστιμο 100.000 δολαρίων και η απαγόρευση των team orders άρθηκε από το 2011, με τον καθαρά υποστηρικτικό ρόλο του Μάσα να αναγνωρίζεται και επισήμως.

Σαν σήμερα, επίσης το 2010, ο Χόρχε Λορένθο τέθηκε επικεφαλής στην πίστα της Λαγκούνα Σέκα ύστερα από την πτώση του Ντάνι Πεντρόσα στην στροφή 5 του 11ου γύρου. Έτσι έβαλε πλώρη για την έκτη του νίκη στη σεζόν του MotoGP. Δεύτερος τερμάτισε ο Κέισι Στόνερ και τρίτος ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Φωτογραφίες: pff1/Χ