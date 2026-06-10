Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR μαγνήτισε τα βλέμματα κατά την άφιξή του στο T-Center με ένα από τα πιο εμβληματικά, διαχρονικά και εκρηκτικά σπορ αυτοκίνητα: την Porsche 911.

Η ατμόσφαιρα γύρω από τους τελικούς της Basket League βρίσκεται στο κατακόρυφο, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο απόψε στο Telekom Center Athens για το κρίσιμο Game 4 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός ότι ο Κώστας Σλούκας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για το συγκεκριμένο ματς, ο ηγέτης των «πρασίνων» βρέθηκε κανονικά στο γήπεδο για να στηρίξει την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Η άφιξή του στο T-Center, ωστόσο, δεν πέρασε σε καμία περίπτωση απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους. Ο έμπειρος γκαρντ, ο οποίος είναι γνωστός για το εκλεπτυσμένο του γούστο και την αγάπη του για τα ξεχωριστά, γρήγορα τετράτροχα, μαγνήτισε όλα τα βλέμματα των φίλων της ομάδας, όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με το εντυπωσιακό supercar με το οποίο πέρασε την πύλη των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ένα διαχρονικό supercar στο γκαράζ του αρχηγού

Το αυτοκίνητο που οδηγεί ο Κώστας Σλούκας και αποτυπώνεται καθαρά στο φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι η εμβληματική Porsche 911 Carrera 4S της σύγχρονης γενιάς (992). Πρόκειται για ένα καθαρόαιμο σπορ κουπέ που αποτελεί το τοτέμ της γερμανικής εταιρείας από τη Στουτγάρδη, συνδυάζοντας την κορυφαία οδηγική συμπεριφορά με μια μοναδική, αειθαλή σιλουέτα που αναγνωρίζεται αμέσως σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι βαμμένο σε μια άκρως στυλάτη και επιθετική ανθρακί μεταλλική απόχρωση, η οποία αναδεικνύει ιδανικά τις σμιλευμένες γραμμές του αμαξώματος. Η επιλογή της έκδοσης "4S" μαρτυρά και την ανάγκη για κορυφαία πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες, καθώς το αυτοκίνητο διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα ενεργής τετρακίνησης, ικανό να διαχειριστεί την καταιγιστική δύναμη του κινητήρα.

Οι καταιγιστικές επιδόσεις και το κόστος στην Ελλάδα

Κάτω από το πίσω καπό της Porsche 911 Carrera 4S βρίσκεται ένας 6κύλινδρος flat-six (επίπεδος) twin-turbo κινητήρας 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει την εντυπωσιακή ισχύ των 480 ίππων. Οι επιδόσεις του γερμανικού μοντέλου κόβουν την ανάσα: η επιτάχυνση από στάση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 308 χλμ./ώρα, νούμερα που δικαιολογούν απόλυτα τον τίτλο του απόλυτου καθημερινού supercar.

Όπως είναι φυσικό, ένα τέτοιο τεχνολογικό και μηχανολογικό επίτευγμα συνοδεύεται και από το ανάλογο αντίτιμο, ειδικά για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Το κόστος του συγκεκριμένου αυτοκινήτου για τον Κώστα Σλούκα ανέρχεται στο «ανεβασμένο» ποσό των 233.440 ευρώ, μια τιμή που εύκολα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά ανάλογα με τα έξτρα στοιχεία εξοπλισμού, τις ζάντες και τις custom επενδύσεις που θα επιλέξει κανείς, καθιστώντας το ένα αληθινό κόσμημα των δρόμων.

