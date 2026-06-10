LinkTour ALUMI: Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το ηλεκτρικό όχημα πόλης

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό LinkTour ALUMI έρχεται στην Ελλάδα μέσω της FMS Group και του δικτύου του Ομίλου Συγγελίδη.

Μία νέα πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων πόλης ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Το LinkTour ALUMI εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα από το FMS Group, στο πλαίσιο νέας συνεργασίας με τον Όμιλο Συγγελίδη, ο οποίος θα αναλάβει την εμπορική του διάθεση μέσω επιλεγμένων σημείων του δικτύου του.

Η συμφωνία φέρνει κοντά δύο εταιρείες με στόχο να ενισχύσουν την παρουσία της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα νέο ηλεκτρικό όχημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της καθημερινής αστικής μετακίνησης.

Συνεργασία FMS Group και Ομίλου Συγγελίδη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εμπορική διάθεση του LinkTour ALUMI θα πραγματοποιείται μέσω επιλεγμένων εγκαταστάσεων του Ομίλου Συγγελίδη, εξασφαλίζοντας πανελλαδική παρουσία και εύκολη πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Την ίδια στιγμή, το FMS Group παραμένει υπεύθυνο για το σύνολο των υπηρεσιών μετά την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης, της διάθεσης ανταλλακτικών και του after sales δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διακρίθηκε πρόσφατα με το βραβείο «After Sales of the Year 2026» στην Ελλάδα.

Σχεδιασμένο για την πόλη

Το LinkTour ALUMI τοποθετείται στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία, την ευκολία στάθμευσης και το χαμηλό κόστος χρήσης.

Η ηλεκτρική του αρχιτεκτονική περιορίζει σημαντικά το κόστος μετακίνησης ανά χιλιόμετρο, ενώ οι μειωμένες ανάγκες συντήρησης συμβάλλουν σε ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το μοντέλο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογικά χαρακτηριστικά που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες ή νέους οδηγούς.

Έμφαση και στην ασφάλεια

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο νέο μοντέλο είναι η αλουμινένια κατασκευή του. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανθεκτικού κλωβού προστασίας, ενώ το ALUMI εξοπλίζεται και με σύγχρονα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Με την άφιξή του στην ελληνική αγορά, το LinkTour ALUMI φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ακόμη προσιτή επιλογή ηλεκτροκίνησης για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο και οικονομικό μέσο μετακίνησης μέσα στην πόλη.