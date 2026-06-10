Σαν Σήμερα: Η πρώτη νίκη του Χάμιλτον στην F1 (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Η νέα εβδομάδα συνεχίζεται με μια ιστορικής σημασίας ημέρα στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τη Formula 1 να κυριαρχεί. Τα αδέρφια Σουμάχερ σημείωσαν ένα ξεχωριστό ρεκόρ, ενώ ένας οδηγός ονόματι Λιούις Χάμιλτον, πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του με τη McLaren. Στον κόσμο του MotoGP οι Κέισι Στόνερ και Βαλεντίνο Ρόσι έδωσαν μια εντυπωσιακή μάχη στη Βαρκελώνη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1990, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα στέφθηκε νικητής στο GP Καναδά έχοντας εκκινήσει από την pole position και σημείωσε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Βέβαια δεν είχε περάσει πρώτος την γραμμή του τερματισμού, καθώς είχε μείνει πίσω από τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ. Ο Αυστριακός είχε τεθεί από νωρίς επικεφαλής και έχτισε διαφορά σχεδόν 45 δευτερολέπτων, αλλά δέχτηκε ποινή ενός λεπτού στον συνολικό του χρόνο μετά το πέρας του αγώνα, λόγω παρατυπίας στην εκκίνηση. Έτσι κατρακύλησε στην 4η θέση, με τους Νέλσον Πικέ και Νάιτζελ Μάνσελ να καταλαμβάνουν τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.

Σαν σήμερα το 2001, γράφτηκε ιστορία στην F1, καθώς οι Ραλφ και Μίκαελ Schumacher έκαναν το 1-2 στο GP Καναδά και έγιναν έτσι τα πρώτα αδέρφια που κατέλαβαν τις πρώτες δύο θέσεις σε Grand Prix. Ο Ραλφ είχε εκκινήσει μία θέση πίσω από τον poleman και πρωταθλητή αδερφό του, ωστόσο με καλύτερη στρατηγική και ρυθμό κατέκτησε τη νίκη. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Μίκα Χάκινεν.

Σαν σήμερα το 2007, ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε την πρώτη από τις 103 νίκες του στην F1, ξεπερνώντας τους Νικ Χάιντφελντ και Άλεξ Βουρτς στο GP Καναδά. Ο ρυθμός του αγώνα επηρεάστηκε από συνολικά τέσσερις εισόδους του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα, με μία εξ αυτών μάλιστα να προκαλείται στον 26ο γύρο εξαιτίας ενός τρομακτικού ατυχήματος του Ρόμπερτ Κουμπίτσα λίγο πριν την στροφή 10. Ο Πολωνός ευτυχώς γλύτωσε τα χειρότερα και απουσίασε μόνο για έναν αγώνα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2007, ο νεαρός Κέισι Στόνερ έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση στο GP Καταλονίας και κατέκτησε εντυπωσιακά την τέταρτη νίκη του στη σεζόν του MotoGP, μπροστά σε 110.000 θεατές που παρευρέθησαν στο Μονμελό. Ο αναβάτης της Ducati έδωσε μια επική μονομαχία με τον πρωταθλητή, Βαλεντίνο Ρόσι της Yamaha, κερδίζοντας στο νήμα, για μόλις 0,069 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2012, στο GP Καναδά της F1 είδαμε τον έβδομο διαφορετικό νικητή στη σεζόν, με τον Λιούις Χάμιλτον να αξιοποιεί την καλύτερη κατάσταση των ελαστικών του και να προσπερνά τους Φερνάντο Αλόνσο και Σεμπάστιαν Φέτελ στα τελικά στάδια του αγώνα. Εξαιτίας της υπέρμετρης φθοράς των ελαστικών της Pirelli, οι Φέτελ και Αλόνσο κατέληξαν στις θέσεις 5 και 6 αντίστοιχα, με τους Ρομέν Γκροζάν και Σέρχιο Πέρεζ να πλαισιώνουν τον Χάμιλτον στο βάθρο. Μάλιστα, ο νεαρός Μεξικανός οδηγός της Sauber είχε εκκινήσει μόλις 15ος.

Σαν σήμερα το 2018, ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε πρώτος την καρό σημαία, εκκινώντας από την pole position σε ένα GP Καναδά άνευ δράματος, μπροστά από τους Βάλτερι Μπότας και Μαξ Φερστάπεν. Ο Φερνάντο Αλόνσο γιόρτασε τις 300 εμφανίσεις του στην F1, αλλά εγκατέλειψε στον 40ο γύρο του αγώνα με πρόβλημα στο σύστημα εξάτμισης.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ