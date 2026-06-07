Η Formula 1 παραμένει σε ευρωπαϊκό έδαφος με τη μάχη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα να ανάβει για τα καλά.

Στον έκτο αγώνα της χρονίας για τη Formula 1, στους στενούς δρόμους του Μόντε Κάρλο, ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε μια σπουδαία pole position και στη συνέχεια μετέτρεψε το Grand Prix του Μονακό σε έναν προσωπικό θρίαμβο για τη Mercedes, επεκτείνοντας το εκπληκτικό σερί νικών του στις πέντε.

Επόμενος σταθμός για το καραβάνι της Formula 1 είναι το Grand Prix της Ισπανίας στην πίστα της Βαρκελώνης, το οποίο διεξάγεται χωρίς καθυστέρηση το αμέσως επόμενο σαββατοκύριακο. Μετά από μια μικρή ανάσα μίας εβδομάδας, το σπορ θα ταξιδέψει στο Σπίλμπεργκ για το Grand Prix της Αυστρίας στην έδρα της Red Bull. Η γρήγορη χάραξη του Red Bull Ring, σε συνδυασμό με τις υψομετρικές διαφορές, αναμένεται να προσφέρει ένα τελείως διαφορετικό οδηγικό περιβάλλον και να ανακατέψει ξανά την τράπουλα των επιδόσεων.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Ισπανίας (Βαρκελώνη)

12-14 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Αυστρίας (Σπίλμπεργκ)

26-28 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Μ. Βρετανίας (Σίλβερστον)

3-5 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 17:00