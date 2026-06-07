Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του σιρκουί στο Μόντε Κάρλο για τον έκτο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Μονακό. Ο έκτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Πριγκιπάτο θα έχει διάρκεια 78 γύρους, με την εκκίνηση να αναμένεται με αγωνία. Λόγω της φύσης της διαδρομής, η στρατηγική θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του Grand Prix.

Το grid του αγώνα

Έπειτα από μία συγκλονιστική μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Κίμι Αντονέλι πήρε την pole position και έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που το κατάφερε. Ο Ιταλός θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ψάχνει την πρώτη του φετινή νίκη.

Το έργο των δύο δεν θα είναι εύκολο, καθώς πίσω τους βρίσκονται οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, οι οποίοι έχουν φέτος τις καλύτερες εκκινήσεις. Ο Λιούις Χάμιλτον ξεκινά από την 3η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ θα είναι 4ος.

Η τρίτη σειρά της εκκίνησης έχει έντονο ενδιαφέρον, με τον Ίσακ Χατζάρ να είναι 5ος και ο Τζορτζ Ράσελ 6ος. Πορτοκαλί είναι η τέταρτη σειρά, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να ψάχνουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα μετά τις απογοητευτικές κατατακτήριες δοκιμές. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Πιερ Γκασλί της Alpine και Λίαμ Λόσον της Racing Bulls.

Μεγάλο ρόλο θα παίξει στον αγώνα τόσο η στρατηγική όσο μια πιθανή εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Η μεγάλη μάχη στο Μονακό

Το Grand Prix Μονακό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.