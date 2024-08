CFMOTO MT: Adventure για όλους

Με εκδόσεις στα 450, 700 και 800 κ.εκ., η γκάμα των Adventure μοτοσυκλετών της CFMOTO είναι από τις πλέον πλήρεις και σύγχρονες της αγοράς.

Η CFMOTO έχει κάνει πολύ δυναμική είσοδο στην ευρωπαϊκή (και ελληνική) αγορά με όπλα την καινοτομία και την αξιοπιστία της. Η μάρκα συνεχίζει να επεκτείνει την γκάμα της με τη σειρά μοντέλων ΜΤ, προσφέροντας μοτοσικλέτες που συνδυάζουν απόδοση, στιλ και προηγμένη τεχνολογία. Είτε είστε έμπειρος αναβάτης που αναζητά την επόμενη περιπέτειά σας, είτε νέος αναβάτης που ψάχνει μια αξιόπιστη μοτοσικλέτα για καθημερινή χρήση, η σειρά ΜΤ της CFMOTO έχει κάτι για εσάς.

CFMOTO 450MT

Το CFMOTO 450MT είναι μια multi terrain μοτοσικλέτα σχεδιασμένη από την KISKA, προσφέροντας άνεση και απόδοση τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Ο κινητήρας των 449 κ.εκ. αποδίδει 43,4 ίππους και ροπή 44 Nm, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ευελιξία και απόδοση.

Το μοντέλο διαθέτει οθόνη TFT 5 ιντσών με συνδεσιμότητα Bluetooth, προσφέροντας ευκολία και προηγμένη τεχνολογία στον αναβάτη. Με βάρος μόλις 175 κιλά (χωρίς υγρά) και αυτονομία άνω των 300 χιλιομέτρων, η 450MT είναι ιδανική για μεγάλες διαδρομές χωρίς συχνές στάσεις ανεφοδιασμού. Το 450MT διαθέτει επίσης διπλούς δίσκους J.Juan στο εμπρός σύστημα φρένων και monoshock πίσω ανάρτηση, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

CFMOTO 700MT

Το CFMOTO 700MT είναι σχεδιασμένο για να ξυπνήσει το πνεύμα της περιπέτειας στους αναβάτες, προσφέροντας πολύ καλή απόδοση και δυνατότητες εξερεύνησης. Ο κινητήρας DOHC των 693 κ.εκ. αποδίδει 67 ίππους στις 9,000 σ.α.λ. και ροπή 68 Nm στις 6,500 σ.α.λ., παρέχοντας εξαιρετική απόδοση και ευελιξία.

Το μοντέλο διαθέτει επίσης οθόνη TFT 5 ιντσών, διπλούς δίσκους J.Juan στο εμπρός σύστημα φρένων και monoshock πίσω ανάρτηση, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Επιλέξτε ανάμεσα στα χρώματα Nebula Black και Nebula White.

CFMOTO 800MT Touring

Το CFMOTO 800MT Touring είναι η μεγαλύτερη μοτοσικλέτα της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Με έναν κινητήρα 799 κ.εκ. που αποδίδει 95 ίππους και ροπή 75 Nm, προσφέρει ζωντανή απόδοση και εξαιρετικές επιδόσεις. Η αναρτήσεις της KYB, πολλαπλών ρυθμίσεων, και το ελαφρύ πλαίσιο συνεργάζονται άψογα για μια άνετη και σταθερή οδήγηση. Το μοντέλο διαθέτει επίσης cornering ABS, cruise control, και μια εντυπωσιακή έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών με δυνατότητα προβολής πλοήγησης, τηλεφωνικών κλήσεων και μουσικής.

CFMOTO 800MT Explore Edition

Το 800MT Explore Edition ανεβάζει την εμπειρία σε νέα επίπεδα με επιπλέον χαρακτηριστικά που αυξάνουν την άνεση και την ασφάλεια. Διαθέτει ακτινωτές ζάντες, QuickShifter Up & Down, stabilizer τιμονιού, και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Η θερμαινόμενη σέλα οδηγού και οι θερμαινόμενες χειρολαβές εξασφαλίζουν άνεση σε κάθε καιρό, ενώ η 8 ιντσών έγχρωμη οθόνη multimedia παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον αναβάτη. Οι επιλογές χαρτογράφησης Sport, Rain, Off Road και All Terrain προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής στις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η CFMOTO με την οικογένεια μοντέλων ΜΤ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε αναβάτη που αναζητά την περιπέτεια και την απόδοση. Ανακαλύψτε περισσότερα για αυτά τα εκπληκτικά μοντέλα και βρείτε την ιδανική μοτοσικλέτα για εσάς στο επίσημο site της CFMOTO.

Photo Credit: CFMOTO