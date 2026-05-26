Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ο Μαξ Φερστάπεν άλλαξε γνώμη σχετικά με την παραμονή του στη Formula 1 και τώρα βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο.

Το Grand Prix Καναδά ήταν το καλύτερο φετινό του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing κατέκτησε το πρώτο του βάθρο παίρνοντας την 3η θέση στον αγώνα της Κυριακής, σε ένα τριήμερο το οποίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.

Στον Αγώνα Σπριντ δεν είχε την ταχύτητα για να μπει στην πρώτη 5άδα, ενώ στις κατατακτήριες δοκιμές έμεινε μόλις 6ος. Ωστόσο ο τέσσερις φορές πρωταθλητής ήταν ο πρωταγωνιστής του τριημέρου σχετικά με ό,τι έγινε εκτός πίστας.

Η απόφαση παραμονής

Πριν ξεκινήσει η δράση στο Μόντρεαλ ο Φερστάπεν έδωσε συνέντευξη στην ολλανδική De Telegraph. Πρόκειται για ένα μέσο ιδιαίτερα φιλικό προς το πρόσωπο του Ολλανδού, το οποίο πολλές φορές δημοσιεύει ειδήσεις με πληροφορίες μέσα από το «στρατόπεδο Φερστάπεν».

Ο Ολλανδός της Red Bull Racing ανέφερε πως δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη Formula 1 και θα οδηγεί για τη Red Bull Racing και το 2027.

«Ναι, φυσικά θα είμαι εδώ. Εκτός αν συμβούν πολύ τρελά πράγματα, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό. Ελπίζω όλοι να κρατήσουν τον λόγο τους. Αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι παραμένω στη Formula 1», ήταν τα λόγια του.

Unrelated events that just make sense together... 🤭



Some World Cup ✨ magic ✨ in MTL 🙌#F1 || #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/1eDgKPLaGN May 25, 2026

Η στροφή 180 μοιρών

Μετά το τέλος των κατατακτήριων σπριντ στον Καναδά, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές που προσπαθεί η FIA να βρει μια κοινή γραμμή με τους κατασκευαστές κινητήρων. Ο Ολλανδός εμφανίστηκε αρχικά αισιόδοξος.

«Σίγουρα πηγαίνει προς μία πολύ θετική κατεύθυνση. Ήταν το ελάχιστο που ήλπιζα να συμβεί και θεωρώ πολύ θετικό ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Πιστεύω πως αυτό ακριβώς χρειάζεται και το ίδιο το άθλημα», είπε αρχικά.

Εν συνεχεία όμως ο Φερστάπεν έριξε τη «βόμβα» απειλώντας ουσιαστικά πως αν δεν περάσουν οι αλλαγές θα αποχωρήσει από τη Formula 1.

«Αν μείνει έτσι, τότε η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη. Κάτι που εγώ δεν θέλω. Μπορώ να σας πω ότι αν μείνει έτσι… τότε θα δούμε. Πνευματικά δεν είναι διαχειρίσιμο για μένα να συνεχίσω έτσι. Απολύτως όχι. Αν σταματήσω, θα σταματήσω οριστικά. Υπάρχουν άλλοι ωραίοι αγώνες εκεί έξω».

