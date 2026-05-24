Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στο Μόντρεαλ ο Τζορτζ Ράσελ παραδέχθηκε πως δεν ήξερε αν θα καταφέρει να πάρει την pole position.

Για δεύτερη φορά στο 2026 ο Τζροτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την pole position. O Βρετανός έκανε μια εξαιρετική επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά και έκανε το 2 στα 2 στις pole το τριήμερο.

Ο Ράσελ φαίνεται πως έχει νέα αγαπημένη πίστα, καθώς η φετινή είναι η τρίτη διαδοχική pole position στο Μόντρεαλ, ενώ κέρδισε τον πρώτο Αγώνα Σπριντ στη διαδρομή.

Το ρίσκο που τελικά βγήκε

Μετά το τέλος του Q3, o Ράσελ παραδέχθηκε πως οι αλλαγές στο στήσιμο της W17 έκαναν το μονοθέσιο απρόβλεπτο και δεν ήταν σίγουρος πως η pole ήταν εφικτή.

«Είναι πάντα δύσκολο όταν επιστρέφεις από τον Αγώνα Σπριντ γιατί το μονοθέσιο δείχνει πολύ διαφορετικό όταν μπαίνεις ξανά στο format των κατατακτηρίων. Κάναμε κάποιες αλλαγές. Σαν ομάδα πρέπει να εξετάσουμε αν ήταν τελικά η σωστή κατεύθυνση».

Ο Ράσελ έκανε μικρό λάθος στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3 και έμεινε χωρίς χρόνο, κάτι που αύξησε σημαντικά την πίεση πριν την τελική του προσπάθεια.

«Αυτός ο τελευταίος γύρος ήρθε πραγματικά από το πουθενά και είναι απίστευτο συναίσθημα όταν έχεις μία τόσο δύσκολη περίοδο στις κατατακτήριες. Καταφέρνεις να τα βάλεις όλα μαζί και εκείνος ο τελευταίος γύρος, όταν ανεβαίνεις ξαφνικά στην κορυφή της κατάταξης, ήταν επικός».

Ο καιρός και ο Αντονέλι

Ο οδηγός της Mercedes εξήγησε πως οι αλλαγές που έγιναν επηρέασαν την ισορροπία του μονοθεσίου περισσότερο απ’ όσο περίμενε η ομάδα. Ωστόσο έγιναν με γνώμονα τον καιρό

«Με βάση την πρόβλεψη καιρού για αύριο, ίσως τελικά αυτό να μας κόστισε λίγο σήμερα. Οι αλλαγές έβγαλαν το μονοθέσιο λίγο εκτός συγχρονισμού».

Μάλιστα, ο Ράσελ παραδέχθηκε πως ο Αντονέλι ήταν συνολικά πιο γρήγορος μέσα στη διαδικασία.

«Ο Κίμι ήταν σίγουρα πιο ανταγωνιστικός από εμένα σε εκείνη τη διαδικασία, ενώ επίσης δεν είχαμε τόσο μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους όσο είχαμε χθες. Οπότε ήταν σίγουρα δύσκολη διαδικασία οι κατατακτήριες δοκιμές».

Και τώρα αγώνας

Η δράση στον Καναδά συνεχίζεται απόψε στις 23:00 με τον μεγάλο αγώνα διάρκειας 70 γύρων. Συντονιστείτε από τις 22:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τις εξελίξεις.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.