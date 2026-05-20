Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Καναδά το τριήμερο 22-24 Μαΐου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Μοντρεάλ, μία παραδοσιακή πίστα του προγράμματος που λατρεύουν οδηγοί και θεατές. Φέτος, ο αγώνας διεξάγεται νωρίτερα στο ημερολόγιο και ακολουθεί αυτό του Μαϊάμι.

Το τριήμερο στο Μοντρεάλ είναι το πέμπτο της σεζόν του 2026 και το δεύτερο διαδοχικό που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ. Αυτό θα είναι το τρίτο σπριντ της χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι οι ομάδες θα έχουν μόλις μία ώρα ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή.

Γνωρίστε την πίστα του Μοντρεάλ

Ο Καναδάς έχει φιλοξενεί αγώνες από τη δεκαετία του ’60 και το σιρκουί πόλης του Ζιλ Βιλνέβ εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1978, με τον Καναδό να είναι ο πρώτος νικητής. H διαδρομή έχει διαμορφωθεί στο «Νησί της Παναγίας» και τότε είχε την ονομασία Ιλ Νοτρ-Νταμ. Πρόκειται για μία από τις αγαπημένες των οδηγών και ο βαθμός δυσκολίας της είναι υψηλός.

Στη σημερινή της μορφή, η διαδρομή έχει μήκος 4.361 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Λόγω των μεγάλων ευθειών οι οδηγοί αναμένεται να δώσουν φοβερές μάχες. Ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 23 γύρους, ενώ Grand Prix της Κυριακής θα είναι 70 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 7 στο σύνολο. Νικητής το 2025 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG.

Νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα

Ο αγώνας στο Μαϊάμι άλλαξε τη ροή του πρωταθλήματος, με τη McLaren Racing να κερδίζει τον Αγώνα Σπριντ, ενώ στο Grand Prix πάλεψε μέχρι τέλους για τη νίκη. Η μάχη των αναβαθμίσεων έχει ξεκινήσει με τη Mercedes να βλέπει τον ανταγωνισμό να πλησιάζει επικίνδυνα.

Στον Καναδά θα δούμε νέο «κύμα» αναβαθμίσεων και το γεγονός πως περιλαμβάνει σπριντ θα περιπλέξει την κατάσταση. Στο Μαϊάμι είδαμε πως στη μάχη για το βάθρο είναι πλέον τέσσερις ομάδες, με τη Red Bull Racing να πλησιάζει τις τρεις κορυφαίες ομάδες.

This is one of the weirdest deja-vu moments in f1's history! 🔮



In 1998, Wurz, Alesi and Trulli crashed at the race start, and then crashed again, in the same place on the restart! 🤯 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/wPYTFzetoO May 18, 2026

Τα ελαστικά του GP Καναδά

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της ιταλικής φίρμας και δεν αποκλείεται να δούμε δύο στάσεις στα pits για αλλαγές ελαστικών. Το μικρού μήκους pit-lane ενδέχεται να βοηθήσει σε αυτό.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP Καναδά θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ένατου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Καναδά σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 22 Μαΐου

19:30-20:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:30-00:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 23:15)

Σάββατο 23 Μαΐου

19:00-20:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 18:45)

23:00-00:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 22:40)

Κυριακή 24 Μαΐου

23:00 – Αγώνας (LIVE 22:30)

