Έπειτα από τρία δύσκολα αγωνιστικά τριήμερα ο Τζορτζ Ράσελ βρήκε και πάλι τον εαυτό του σε ένα μονοθέσιο που του θυμίζει ξανά Formula 1.

Έπειτα από μία δύσκολη περίοδο χρονικά ο Τζορτζ Ράσελ βρήκε και πάλι λόγο να χαμογελάει. Ο Βρετανός με μία θεσπέσια επίδοση πήρε τη sprint pole για το Grand Prix Καναδά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της Mercedes-AMG.

Αυτή ήταν η δεύτερη sprint pole του Βρετανού μετά από εκείνη στην Κίνα, τον δεύτερο αγώνα της σεζόν. Δίπλα του θα είχε τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών κατά 20 βαθμούς από τον Ράσελ.

Ο Ράσελ δεν αμφέβαλε ποτέ για τον εαυτό του

Μετά το πέρας του SQ3, o Ράσελ μίλησε στον πρώην οδηγό Χουάν Πάμπλο Μοντόγια αναφερόμενος τόσο στη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε μετά το Μαϊάμι όσο και στη σημαντική πρόοδο που θεωρεί πως έχει κάνει η Mercedes.

«Προφανώς είναι υπέροχο συναίσθημα μετά από ένα δύσκολο Μαϊάμι, αλλά ποτέ δεν αμφέβαλα για τον εαυτό μου. Ήξερα τι μπορώ να κάνω. Το Μαϊάμι ήταν μία ιδιαίτερη περίπτωση. Εδώ είναι μία εκπληκτική πίστα, με υψηλή πρόσφυση. Νιώθεις ότι οδηγείς ένα κανονικό μονοθέσιο Formula 1, όπως πρέπει να είναι. Και χαίρομαι που σήμερα όλα λειτούργησαν καλά», είπε αρχικά.

So good, they had to say it twice! 😆😆



Take a bow, George Russell.#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/CPpR1gHm0y — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Ένα μονοθέσιο Formula 1

O Ράσελ ρωτήθηκε για την επίδραση που είχε η μεγάλη αναβάθμιση της Mercedes στον Καναδά, με τον Βρετανό να εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενος.

«Ναι, σίγουρα δείχνει πολύ καλή η αναβάθμιση. Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά για να φέρει αυτή την αναβάθμιση τόσο νωρίς. Είδαμε στο Μαϊάμι πως η McLaren ήταν πολύ κοντά μας και η Ferrari επίσης δεν ήταν μακριά. Σε μία πίστα σαν αυτή λειτουργεί εξαιρετικά. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έχουμε πλέον στο μονοθέσιο και που επιστρέψαμε στην πρώτη θέση. Είχε περάσει καιρός, αλλά η μεγάλη προσοχή μας είναι φυσικά στραμμένη στον αγώνα».

Ανησυχία για την εκκίνηση

Σε όλα τα Grand Prix έως τώρα η Mercedes έχει τις χειρότερες εκκινήσεις από τις κορυφαίες ομάδες. Ενόψει του Αγώνα Σπριντ, ο Βρετανός παραδέχθηκε πως δεν ξέρει τι να περιμένει.

«Κάνουμε πρόοδο. Μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα σταθώ εδώ για να πω ότι θα εκτοξευτούμε στην εκκίνηση από την 1η και 2η θέση. Ελπίζω να συμβεί, αλλά η ιστορία δείχνει ότι αυτό δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ φέτος. Η McLaren κάνει πολύ καλές εκκινήσεις. Οπότε θα δούμε αύριο. Όπως είπα, ήταν μία καλή πρώτη ημέρα», είπε.

Η μάχη του Αγώνα Σπριντ

Η δράση συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο στις 19:00 με τον Αγώνα Σπριντ 23 γύρων. Συντονιστείτε από τις 18:45 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.