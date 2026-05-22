Έχοντας δύο πρωταθλήματα στη Formula 1 o Φερνάντο Αλόνσο τόνισε πως δεν θεωρεί άλλον οδηγό καλύτερο από εκείνον, καθώς δεν βλέπει καμία πτώση στην απόδοσή του.

Ο Φερνάντο Αλόνσο αγνοεί τις νίκες στη Formula 1 από το 2013, όμως ο Ισπανός δεν πιστεύει πως έχει χάσει σπιθαμή ανταγωνιστικότητας. Ενώ οδηγός της Aston Martin μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον δέχονται πόλεμο για να σταματήσουν από την ενεργό δράση, ο Βρετανός βλέπει τον εαυτό του να αγωνίζεται για πολλά ακόμα χρόνια, ενώ ο οδηγός της Aston Martin θέλει να συνεχίσει να μάχεται για έναν τρίτο παγκόσμιο τίτλο.

Παρά την επιθυμία του, ο Αλόνσο στην πρώτη σεζόν συνεργασίας της Aston Martin με τη Honda, διανύει μια μίζερη περίοδο και μάχεται για τις τελευταίες θέσεις του grid.

O Αλόνσο θα αγωνίζεται για… πάντα

Στο Grand Prix Καναδά η συζήτηση γύρω από το μέλλον οδηγών στη Formula 1 εντάθηκε, με τη Silly Season να έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Αλόνσο ρωτήθηκε σχετικά με την απόλυτη ταχύτητά του και αν υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης το οποίο έχει θέσει.

«Δεν μετράω τίποτα. Είμαι ο καλύτερος. Δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Δεν χρειάζεται να νιώσω κάτι για να πιστέψω ότι βρίσκομαι ακόμα στο σωστό επίπεδο», απάντησε ο Αλόνσο.

Ο Αλόνσο τόνισε πως η ταχύτητα εξακολουθεί να υπάρχει και πως η Formula 1 εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από την ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου.

«Αν πάω σε μία πίστα kart και δεν είμαι ο πιο γρήγορος, τότε θα ανησυχήσω. Αν οδηγήσω ένα GT και δεν είμαι ο πιο γρήγορος, τότε θα ανησυχήσω. Όμως συνεχίζω να το κάνω και συνεχίζω να είμαι ο πιο γρήγορος. Οπότε όταν έρχομαι σε ένα αγωνιστικό τριήμερο Formula 1, ξέρω πως είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι να έχω καλύτερο μονοθέσιο».

Η πίστη του Αλόνσο

Οι δηλώσεις του Αλόνσο έρχονται να επιβεβαιώσουν πως ο Ισπανός δεν πρόκειται να αφήσει σύντομα τους αγώνες, παρά το γεγονός πως έγινε πρόσφατα μπαμπάς. Επιπλέον διατηρεί πίστη πως η Aston Martin θα του δώσει το μονοθέσιο που ψάχνει ώστε να πάρει το πολυπόθητο τρίτο πρωτάθλημα που ψάχνει από το 2006.

Για την ώρα η βρετανική ομάδα μάχεται με την Cadillac για τις τελευταίες θέσεις, με την AMR26 να είναι ένα κακό μονοθέσιο συνολικά και όχι απλά υποδεέστερο σε ισχύ.

