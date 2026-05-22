Ο 7ακις πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον μίλησε για το μέλλον του, τον πόλεμο που δέχεται και τι πρέπει να κάνουν όσοι τον θέλουν να σταματά τους αγώνες.

Μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι διάφορα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Λιούις Χάμιλτον να σταματά την οδήγηση στο τέλος του 2026 έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, οι «κακές γλώσσες» μιλούσαν για επικείμενες ανακοινώσεις στο Σίλβερστον, την πίστα στην οποία ο Βρετανός πολυπρωταθλητής μετρά 8 νίκες.

Στο… παιχνίδι μπήκαν και πρώην οδηγοί με τον Ραλφ Σουμάχερ να τονίζει πως ο Χάμιλτον πρέπει να «κάνει χώρο» για νέα ταλέντα στη Formula 1. Ο οδηγός της Ferrari δεν ήταν ο μόνος στον οποίο αναφέρθηκε ο Γερμανός, καθώς το ίδιο ανέφερε και για τον Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Χάμιλτον ξεκάθαρος για το μέλλον του

Στη συνέντευξη Τύπου για το επερχόμενο Grand Prix Καναδά, ο Λιούις Χάμιλτον ρωτήθηκε για το μέλλον του έπειτα από τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών. Ο Βρετανός αναγνώρισε τον πόλεμο που δέχεται και ήταν ξεκάθαρος σχετικά με τα πλάνα του.

«Ναι, έχω ακόμα συμβόλαιο. Όλα είναι απολύτως ξεκάθαρα για εμένα. 100%. Είμαι ακόμα απόλυτα συγκεντρωμένος. Εξακολουθώ να έχω κίνητρο. Αγαπώ αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά. «Θα είμαι εδώ για αρκετό καιρό ακόμα. Οπότε καλύτερα να το συνηθίσουν κάποιοι. Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να με “συνταξιοδοτήσουν”, αλλά αυτό δεν υπάρχει καν στις σκέψεις μου».

έρα από την επιθυμία του να αγωνίζεται για το 2027, ο Βρετανός έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα χρόνια που θέλει να τρέχει σε κορυφαίο επίπεδο.

«Ήδη σκέφτομαι τι θα ακολουθήσει μετά. Σχεδιάζω τα επόμενα πέντε χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χάμιλτον στο 2026

Η πορεία του Λιούις Χάμιλτον στη φετινή σεζόν είναι εμφανώς καλύτερη από αυτή του 2025. Έως τώρα μετρά ένα βάθρο σε Grand Prix και Αγώνα Σπριντ, ενώ η απόδοσή του είναι ανάλογη του Σαρλ Λεκλέρ. Στην Αυστραλία ήθελε ένα γύρο για να πάρει το βάθρο από τον Μονεγάσκο, ενώ στην Κίνα τον κέρδισε και πήρε την 3η θέση.

Σε Ιαπωνία και Μαϊάμι η ατυχία «χτύπησε» τον Χάμιλτον. Ο Βρετανός στη Σουζούκα είχε έλλειψη ισχύος κάτι που τον έκανε να χάνει 0,9 δευτερόλεπτα στις ευθείες, ενώ στην αμερικανική πίστα είχε σοβαρή ζημιά από τον πρώτο γύρο λόγω επαφής με τον Φράνκο Κολαπίντο.

Η SF-26 είναι ένα μονοθέσιο που ταιριάζει στο οδηγικό στιλ του Χάμιλτον, ο οποίος δηλώνει πως έχει το DNA του, μιας και συνέβαλε στην εξέλιξή της. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι ο κινητήρας της Ferrari, ο οποίος υπολείπεται σε ισχύ έναντι αυτού της Mercedes και μέχρι τώρα κάνει τη διαφορά στα Grand Prix.

