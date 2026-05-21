Ο Κίμι Αντονέλι έχει εντυπωσιάσει με τη μέχρι στιγμής παρουσία του στη φετινή σεζόν της Formula 1 και η Mercedes-AMG γνωρίζει το λόγο.

Ο Κίμι Αντονέλι έχει κερδίσει τα τρία τελευταία Grand Prix της σεζόν σε Σαγκάη, Σουζούκα και Μαϊάμι, χάνοντας μόνο τον Αγώνα Σπριντ του Μαϊάμι. Το κρεσέντο του, τον έχει φέρει 20 βαθμούς μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ στη βαθμολογία οδηγών.

Πριν το ξεκίνημα της σεζόν ο Βρετανός θεωρείται ως το φαβορί για το πρωτάθλημα, όμως η πραγματικότητα έχει αποδειχθεί διαφορετική. Η μάχη για τον τίτλο είναι πιο «σκληρή» απ’ όσο περίμενε, με τον νεαρό Ιταλό να έχει ανέβει επίπεδο.

H άνοδος του Αντονέλι δεν είναι τυχαία

Η εκρηκτική πορεία του Κίμι Αντονέλι στη φετινή Formula 1 δεν οφείλεται μόνο στο τεράστιο ταλέντο του Ιταλού οδηγού ή στην ανωτερότητα της Mercedes W17. Στο Μπράκλεϊ θεωρούν πως πίσω από τις τρεις συνεχόμενες νίκες του 19χρονου βρίσκεται και ένας άνθρωπος-κλειδί: ο Πιτ Μπόνινγκτον.

Ο γνωστός «Bono» είναι μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στη σύγχρονη Formula 1, έχοντας συνεργαστεί επί χρόνια με τον Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes και μαζί έχουν κατακτήσει 6 παγκόσμιους τίτλους. Τώρα, η ομάδα εμπιστεύτηκε στον ίδιο την καθοδήγηση του Αντονέλι στη νέα εποχή της Formula 1 και ήδη τα αποτελέσματα μοιάζουν εντυπωσιακά.

Ο Βολφ αποκάλυψε μετά το Grand Prix Μαϊάμι πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Μπόνινγκτον δίπλα στον νεαρό Ιταλό. Ο επικεφαλής της Mercedes εξήγησε πως ο έμπειρος μηχανικός δεν λειτουργεί μόνο ως αρχιμηχανικός, αλλά ουσιαστικά και ως μέντορας.

«Ο Μπόνο έχει μάθει δίπλα στους κορυφαίους, από τον Σουμάχερ μέχρι τον Χάμιλτον, για πολλά χρόνια. Τώρα με τον Κίμι έχει γίνει ένας πολύ καλός μέντορας αλλά και ένας δυνατός “αρχηγός” για εκείνον», είπε.

Ο Αυστρλιακός έδωσε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον αγώνα στο Μαϊάμι, όταν ο Αντονέλι βρέθηκε ένα βήμα πριν από ποινή για παραβίαση ορίων πίστας.

«Είχε ήδη δύο παραβάσεις στα όρια πίστας. Είπα στον Μπόνοπως με μία ακόμη θα έμπαινα εγώ στον ασύρματο. Και μου απάντησε: “Όχι, όχι, άφησέ το σε μένα”. Αυτό δείχνει πόσο καλά ξέρει να επικοινωνεί μαζί του και να τον διαχειρίζεται. Είναι κομμάτι αυτής της επιτυχίας», πρόσθεσε.

The boys are back in black. Looking sleek 😎👌 pic.twitter.com/176V3TVk2d May 20, 2026

Η πιο ώριμη εμφάνιση της καριέρας του

Στη Mercedes θεωρούν πως το Μαϊάμι αποτέλεσε ίσως την πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση του Antonelli μέχρι σήμερα στη Formula 1. Ο Ιταλός έδειξε απόλυτα ψύχραιμος σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου, απέφυγε τα λάθη και διαχειρίστηκε άψογα την πίεση. Ο Βολφ μάλιστα παρομοίασε την εικόνα του με εκείνη που είχε ο Αντονέλι στα χρόνια του karting και της Formula 4.

«Ξέρω ότι η παραβίαση ορίων πίστας θεωρείται λάθος, αλλά είναι πιο εύκολο να ηρεμήσεις κάποιον παρά να επιταχύνεις έναν γάιδαρο. Για μένα ήταν ο καλύτερος αγώνας του μέχρι σήμερα. Μου θύμισε τις μέρες του στα karting και στη Formula 4. Δεν έκανε κανένα λάθος».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.