Στον αγώνα της Formula 1 στον Καναδά η Cadillac F1 Team θα επιχειρήσει να εδραιωθεί ως ομάδα που δεν είναι πια ουραγός του grid.

H Cadillac συνεχίζει την προσπάθειά της να βελτιώνει την απόδοσή της από τριήμερο σε τριήμερο. Πριν το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1, η νέα ομάδα του grid ήταν το φαβορί για να «κλειδώνει» τις τελευταίες θέσεις.

Όμως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά και στα τέσσερα Grand Prix που έχουν γίνει έως τώρα, οι Αμερικανοί βρίσκονται σε μια διαρκή μάχη με την Aston Martin. To ξεκίνημα της βρετανικής ομάδας στο 2026 δεν είναι ιδανικό και στην πλειονότητα των αγώνων χάνει στα ίσα από τη νεοφώτιστη Cadillac.

Νέα «επίθεση» στο Μόντρεαλ

Η αμερικανική ομάδα είχε ήδη παρουσιάσει σημαντικές αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι, τοποθετώντας στη MAC-26 νέα εμπρός αεροτομή, ανασχεδιασμένο πάτωμα, διαχύτη και αναβαθμισμένη πίσω ανάρτηση, σε μία προσπάθεια να μειώσει τη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες της midfield. Παρότι τα αποτελέσματα στις κατατακτήριες δοκιμές της Φλόριντα ήταν ανάμεικτα, ο Σέρχιο Πέρεζ κατάφερε σε ορισμένα σημεία των αγώνων να κινηθεί σε ρυθμό midfield, πριν τελικά τερματίσει 15ος στον Αγώνα Σπριντ και 13ος στο Grand Prix.

Στο επερχόμενο Grand Prix Καναδά, η Cadillac θα παρουσιάσει αναβαθμίσεις στα φρένα, αναβαθμισμένα αεροδυναμικά εξαρτήματα και αλλαγές στο διαχύτη, καθώς και νέες εμπρός ράβδους στρέψης στην ανάρτηση.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι αλλαγές αυτές στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της συμπεριφοράς του μονοθεσίου πάνω στα επιθετικά kerbs του Circuit Gilles Villeneuve, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πίστας του Μόντρεαλ.

Η Cadillac θεωρεί πως οι αναβαθμίσεις του Μαϊάμι απέδωσαν σημαντικά καλύτερα απ’ όσο έδειξαν τα τελικά αποτελέσματα και τώρα στόχος είναι η περαιτέρω βελτιστοποίηση του συνολικού πακέτου.

Με τον τρόπο αυτό θέλει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το midfield και τους βαθμούς, αφήνοντας μόνη τελευταία την Aston Martin. H ομάδα του Σίλβερστον δεν θα έχει ουσιαστικές αναβαθμίσεις στον Καναδά, καθώς ετοιμάζει ένα πολύ μεγάλο πακέτο για τον αγώνα του Σίλβερστον, που θα αλλάξει όλο το μονοθέσιο.

Ικανοποίηση στη διοίκηση

Ο επικεφαλής της Cadillac, Γκρέαμ Λόουντον, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία εξέλιξης της MAC-26, υποστηρίζοντας πως η εικόνα στο Μαϊάμι επιβεβαίωσε ότι η Cadillac αρχίζει να βρίσκει κατεύθυνση.

«Το Μαϊάμι ήταν ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο για εμάς. Το πακέτο αναβαθμίσεων έφερε αισθητή αύξηση στην απόδοση του μονοθεσίου και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό».

Παράλληλα, ο Σέρχιο Πέρεζ στάθηκε στη σημασία που έχει πλέον η σωστή αξιοποίηση του αναβαθμισμένου μονοθεσίου και όχι μόνο η εισαγωγή νέων εξαρτημάτων:

«Είχαμε καλύτερο ρυθμό από την αρχή του τριημέρου και δείξαμε πως μπορούμε να φέρνουμε μεγάλες αναβαθμίσεις που λειτουργούν στην πίστα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τώρα το θέμα είναι να βελτιστοποιήσουμε όσα έχουμε και να βγάλουμε το πραγματικό δυναμικό από κάθε κομμάτι του μονοθεσίου. Υπήρχαν ξεκάθαρες στιγμές πραγματικής προόδου και πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα μαζί την ίδια στιγμή».

