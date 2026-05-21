Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο παγώνει τους κανονισμούς για δέκα χρόνια ανοίγει το δρόμο για τη μεγάλη επιστροφή των Citroen 2CV και Fiat Panda.

Η επίσημη ανακοίνωση της Stellantis για το project E-Car στο εργοστάσιο του Πομιλιάνο το 2028 αποτελούσε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Τα νεότερα στοιχεία του ρεπορτάζ φέρνουν στο φως τις πραγματικές προθέσεις του ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνουν την ιστορική αναβίωση δύο εκ των πιο εμβληματικών ονομάτων στην παγκόσμια ιστορία της αυτοκίνησης. Ο λόγος για το Citroen 2CV και το Fiat Panda, τα οποία προετοιμάζονται να επιστρέψουν στη δράση ως τα φθηνότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς, με την τιμή εκκίνησής τους να στοχεύει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 15.000 ευρώ.

Η ραχοκοκαλιά αυτού του φιλόδοξου σχεδίου δεν είναι άλλη από τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεσπίζει την κατηγορία M1E. Πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο που αντλεί έμπνευση απευθείας από τη φιλοσοφία των περίφημων ιαπωνικών kei cars. Η κατηγορία αυτή θα αφορά ηλεκτρικά οχήματα με συνολικό μήκος κάτω από 4,2 μέτρα που θα κατασκευάζονται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το μεγάλο πλεονέκτημα για τους κατασκευαστές είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να παγώσει τους σχετικούς κανονισμούς για μια ολόκληρη δεκαετία, προσφέροντας την απαραίτητη επενδυτική σιγουριά και περιορίζοντας τις συνεχείς δαπάνες αναβάθμισης.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο M1E

Η εισαγωγή της κατηγορίας M1E φέρνει μαζί της ένα εξαιρετικά ισχυρό εμπορικό κίνητρο που ακούει στο όνομα super-credits. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που ταξινομείται θα προσφέρει αυξημένους πόντους στους κατασκευαστές έναντι των αυστηρών ευρωπαϊκών στόχων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιτρέποντάς τους να ισοσταθμίζουν τις πωλήσεις μεγαλύτερων ή θερμικών μοντέλων. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα, η έλλειψη προσιτών επιλογών στην αγορά αποτελεί μια από τις βασικές πληγές της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας σήμερα, καθώς τα αυτοκίνητα κάτω των 15.000 ευρώ έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Η ανάγκη για φθηνά ηλεκτρικά πόλης επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της Citroen, Ξαβιέ Σαρντόν, επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι η μοναδική παγκοσμίως που δεν έχει καταφέρει ακόμα να επιστρέψει στα επίπεδα προ πανδημίας, παρουσιάζοντας ένα έλλειμμα τριών εκατομμυρίων πωλήσεων ετησίως. Το 60% αυτής της πτώσης οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές έχασαν την πρόσβαση σε προσιτά μοντέλα, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος ηλικίας των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ευρώπη να έχει αυξηθεί κατά δύο ολόκληρα χρόνια την τελευταία πενταετία, ξεπερνώντας πλέον τα 12 έτη.

Η επιστροφή των 2CV και Panda των 15.000 ευρώ

Στο στρατόπεδο της Fiat, το πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου entry-level μοντέλου που θα τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας, κάτω από το πρόσφατα παρουσιασμένο Grande Panda. Ο επικεφαλής της ιταλικής μάρκας, Ολιβιέ Φρανσουά, περιέγραψε το επερχόμενο μοντέλο ως το «μικρό αρκουδάκι» (baby bear) δίπλα στη «μαμά αρκούδα» (mama bear) του Grande Panda. Το νέο αυτό ηλεκτρικό πόλης θα βασίζεται στην πλατφόρμα STLA City και η σχεδίασή του θα παραπέμπει ξεκάθαρα στις τετραγωνισμένες, απέριττες και απόλυτα πρακτικές γραμμές του αυθεντικού Fiat Panda της δεκαετίας του 1980, δίνοντας έμφαση στην απλότητα και την κορυφαία εκμετάλλευση χώρου.

Την ίδια ακριβώς φιλοσοφία του λαϊκού αυτοκινήτου ετοιμάζεται να αναβιώσει και η Citroen, αναπτύσσοντας ένα νέο βασικό ηλεκτρικό όχημα που θα αποτελεί τον πνευματικό διάδοχο του θρυλικού Citroen 2CV. Το μοντέλο αυτό θα τοποθετηθεί κάτω από το e-C3, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να επιστρέψει την αγοραστική δύναμη στους Ευρωπαίους οδηγούς, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς κοινωνική αποστολή που είχε εκπληρώσει το αυθεντικό 2CV στη Γαλλία μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συγκέντρωση της παραγωγής αυτής της νέας γενιάς προσιτών EV στο ιστορικό εργοστάσιο του Πομιλιάνο εξασφαλίζει τους απαραίτητους όγκους παραγωγής για να γίνει η προσιτή ηλεκτροκίνηση μια μαζική πραγματικότητα.

