Volkswagen: Δεκαετής κάλυψη εγγύησης για όλα τα μοντέλα της στην Ελλάδα

H Volkswagen εισάγει το νέο πρόγραμμα JOY - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ισχύος του και γιατί η μάρκα στρέφεται προς τη μακροχρόνια υποστήριξη του πελάτη.

Σε μια σημαντική επανατοποθέτηση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου προχωρά η Volkswagen, ανακοινώνοντας την επέκταση της εγγύησης των οχημάτων της στα 10 έτη. Το πρόγραμμα, με την ονομασία «Volkswagen JOY», αφορά το σύνολο της γκάμας των επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων της μάρκας, θέτοντας ως όριο τα 150.000 χιλιόμετρα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο ανταγωνισμός στο πεδίο των εγγυήσεων εντείνεται, με τους κατασκευαστές να αναζητούν τρόπους θωράκισης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η εφαρμογή του προγράμματος έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας όλα τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική αντιπροσωπεία εντάσσει άμεσα στο νέο καθεστώς προστασίας το σύνολο των πωλήσεων του τρέχοντος έτους, δημιουργώντας μια νέα βάση δεδομένων για το κόστος χρήσης και τη συντήρηση των οχημάτων της σε βάθος δεκαετίας.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και ο μηχανισμός ανανέωσης

Ο μηχανισμός του προγράμματος δεν βασίζεται σε μια εφάπαξ επέκταση, αλλά σε μια διαδικασία διαδοχικών ανανεώσεων. Μετά τη λήξη της αρχικής εργοστασιακής εγγύησης, η κάλυψη παρατείνεται αυτόματα μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών. Η βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ισχύος του «Volkswagen JOY» είναι η τήρηση του επίσημου προγράμματος συντήρησης, όπως αυτό ορίζεται από τον κατασκευαστή.

Συγκεκριμένα, η κάλυψη ανανεώνεται για έως και δύο επιπλέον έτη ή 30.000 χλμ. μετά από κάθε προγραμματισμένο service. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί μέχρι το όχημα να συμπληρώσει τα 10 έτη από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή το όριο των 150.000 χιλιομέτρων. Η προσέγγιση αυτή συνδέει άμεσα την παροχή της εγγύησης με την τεκμηριωμένη συντήρηση στο επίσημο δίκτυο, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών.

Στρατηγική και διατήρηση μεταπωλητικής αξίας

Η απόφαση της Volkswagen να προσφέρει δεκαετή κάλυψη αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική για τον έλεγχο της δευτερογενούς αγοράς και την ενίσχυση της μεταπωλητικής αξίας. Ένα όχημα που συνοδεύεται από πλήρες ιστορικό συντήρησης και παραμένει υπό καθεστώς εγγύησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, τείνει να διατηρεί υψηλότερη τιμή ως μεταχειρισμένο, προσφέροντας ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο στον αρχικό αγοραστή.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή στοχεύει να κρατήσει τον πελάτη στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο. Με την κάλυψη να περιλαμβάνει κρίσιμα συστήματα του αυτοκινήτου, η Volkswagen επιχειρεί να περιορίσει τη διαρροή των παλαιότερων οχημάτων προς ανεξάρτητα συνεργεία, διασφαλίζοντας ότι η συντήρηση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με γνήσια ανταλλακτικά και βάσει των επίσημων τεχνικών οδηγιών.