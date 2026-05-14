Η Ford αποκάλυψε το xROM, το προηγμένο λογισμικό προσομοίωσης που χρησιμοποιεί με τη Red Bull Powertrains στη Formula 1 και βοηθάει σημαντικά στην απόδοση του κινητήρα.

Η Ford επέστρεψε δυναμικά στη παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 το 2026 ύστερα από σχεδόν 22 χρόνια απουσίας μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της αμερικανικής εταιρείας με την Red Bull Powertrains. Η αμερικανική μάρκα επένδυσε δυναμικά στην επιστροφή της στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» της νέας συνεργασίας με τη Red Bull Racing δεν βρίσκεται στην πίστα, αλλά στους υπολογιστές.

Η αυστριακή ομάδα δεν είναι η μόνη που χρησιμοποιεί τον κινητήρα της Red Bull Powertrains. H Racing Bulls, η δεύτερη ομάδα της Red Bull μοιράζεται τη μονάδα ισχύος και ήδη έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις της στη φετινή σεζόν.

Το μυστικό της Ford

Πίσω από την εξέλιξη της νέας υβριδικής μονάδας κίνησης της Red Bull Ford Powertrains κρύβεται ένα προηγμένο λογισμικό προσομοίωσης με την ονομασία xROM (Experimental Reduced Order Model). Αυτό, επιτρέπει στους μηχανικούς να αναλύουν και να εξελίσσουν τον κινητήρα με ταχύτητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν αδύνατες.

Τι είναι το xROM

Το xROM αναπτύχθηκε από τον μηχανικό της Ford, Κέβιν Ρουϊμπάλ, και ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά εξελιγμένο εργαλείο ψηφιακής προσομοίωσης.

Ο βασικός του ρόλος είναι να μετατρέπει πολύπλοκα και εξαιρετικά βαριά υπολογιστικά μοντέλα σε «ελαφρύτερες» μορφές που διατηρούν όμως υψηλό επίπεδο ακρίβειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί μπορούν να πραγματοποιούν τεράστιο αριθμό δοκιμών και προσομοιώσεων σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά φυσική δοκιμή εξαρτημάτων ή πλήρης προσομοίωση μεγάλης διάρκειας.

Το xROM δεν προβλέπει μόνο του την απόδοση του κινητήρα, αλλά αναπαράγει με εξαιρετική πιστότητα τα αποτελέσματα πολύ πιο σύνθετων προσομοιώσεων.

1.000 φορές ταχύτερο από τον πραγματικό χρόνο

Το στοιχείο που κάνει πραγματικά εντυπωσιακό το xROM είναι η ταχύτητα λειτουργίας του. Σύμφωνα με τη Ford, ένας θεωρητικός γύρος πίστας διάρκειας 60 δευτερολέπτων μπορεί να προσομοιωθεί σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή περίπου 1.000 φορές ταχύτερα από τον πραγματικό χρόνο.

Με τις παλαιότερες μεθόδους, η ίδια διαδικασία απαιτούσε περίπου 10 έως 15 λεπτά επεξεργασίας. Αυτό επιτρέπει στη Red Bull Ford Powertrains να εξετάζει πολύ γρήγορα νέες ρυθμίσεις, διαφορετικά σενάρια ανάκτησης ενέργειας και εναλλακτικές λύσεις για το υβριδικό σύστημα πριν ακόμη αυτά τα εξαρτήματα κατασκευαστούν φυσικά. Ουσιαστικά, οι ομάδες μπορούν να εξελίσσουν μεγάλο μέρος του κινητήρα ψηφιακά πριν καν εμφανιστεί στην πίστα.

Αρχικά, το xROM δημιουργήθηκε για να προσομοιώνει τη λειτουργία και την απόκριση του turbo στο θερμικό σκέλος της μονάδας κίνησης. Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε πλήρες μοντέλο προσομοίωσης ολόκληρου της υβριδικής μονάδας ισχύος.

Μπορεί οι μονάδες ισχύος του 2026 να είναι στη θεωρία πιο απλοϊκές από αυτές της προηγούμενης γενιάς, ωστόσο η Formula 1 παραμένει ένα σημαντικό εργαστήρι τεχνολογίας. Για τη Ford η εμπειρία από τα υβριδικά συστήματα υψηλής απόδοσης της Formula 1 θα επιταχύνει την εξέλιξη νέων τεχνολογιών για τα μελλοντικά μοντέλα δρόμου της εταιρείας.

