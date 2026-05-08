Η Kosmocar Trucks & Buses στην Transport Show 2026 με τη MAN

Η Kosmocar Trucks & Buses συμμετέχει στην Transport Show 2026, παρουσιάζοντας επιλεγμένες λύσεις MAN για τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματικών μεταφορών, των εργοταξιακών εφαρμογών, των υπερκατασκευών και της θαλάσσιας ισχύος.

Η Kosmocar Trucks & Buses δίνει δυναμικό «παρών» στην Transport Show 2026, τη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων, Τεχνολογίας Μεταφορών και Logistics, που πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026 στο Metropolitan Expo.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις προτάσεις της MAN στα περίπτερα της Kosmocar Trucks & Buses, Β3 και Β6, μέσα από μια παρουσία που αναδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της μάρκας σε διαφορετικά πεδία επαγγελματικής χρήσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το MAN TGX 18.560 D30 PowerLion, η ναυαρχίδα της MAN για τις διεθνείς μεταφορές. Με τη νέα γραμμή μετάδοσης κίνησης D30 PowerLion και κορυφαία έκδοση ισχύος, το TGX εκφράζει τη νέα γενιά αποδοτικότητας της MAN, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και κορυφαία άνεση για τον επαγγελματία οδηγό.

Δίπλα του, το MAN TGS 41.520 8x4 φέρνει στο προσκήνιο τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα της μάρκας στις εργοταξιακές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα τετραξονικό όχημα με ανατροπή, σχεδιασμένο για απαιτητικά περιβάλλοντα, ακραία τερέν και συνθήκες όπου η πρόσφυση, η αντοχή και η λειτουργικότητα έχουν καθοριστική σημασία.

Η παρουσία της MAN συμπληρώνεται από το MAN TGE Chassis Cab (TopUsed), ένα πραγματικό φορτηγό ανάμεσα στα van, που προσφέρει ιδανική βάση για υπερκατασκευές και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επαγγελματία. Παράλληλα, το MAN TGX (TopUsed), παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρόταση μεταχειρισμένων οχημάτων της MAN, για επιχειρήσεις που αναζητούν αξιοπιστία, ελεγχόμενο κόστος επένδυσης και προστιθέμενη αξία με τη σφραγίδα ποιότητας της MAN.

Ξεχωριστή θέση στον εκθεσιακό χώρο έχει και ο demo θαλάσσιος κινητήρας MAN V8, κατάλληλος για σκάφη αναψυχής υψηλής ταχύτητας και θαλαμηγούς 20 έως 40 μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο, η Kosmocar Trucks & Buses αναδεικνύει την τεχνογνωσία της MAN όχι μόνο στον δρόμο, αλλά και σε εφαρμογές θαλάσσιας ισχύος υψηλών απαιτήσεων.

Με τη συμμετοχή της στην Transport Show 2026, η Kosmocar Trucks & Buses επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος συνεργάτης του επαγγελματία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μεταφοράς και ισχύος με την τεχνολογία, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της MAN.

Transport Show 2026 | Metropolitan Expo | 8–10 Μαΐου 2026 | Περίπτερα Β3 & Β6