MG3: Το supermini της MG στην πιο δυναμική του στιγμή

Με μερίδιο πωλήσεων που αγγίζει το 29% για τη μάρκα στη χώρα μας και τιμή εκκίνησης κάτω από τις 17.000 ευρώ, το MG3 ενισχύει την παρουσία του στην κατηγορία.

Το MG3 αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της εμπορικής ανάπτυξης της MG Motor, καταγράφοντας σημαντικά μερίδια πωλήσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, το μοντέλο σημείωσε 70.000 πωλήσεις στην Ευρώπη, καλύπτοντας το 23% του συνολικού όγκου της μάρκας. Η τάση αυτή αποτυπώνεται εντονότερα στην Ελλάδα, όπου με 1.292 ταξινομήσεις, το MG3 αντιπροσωπεύει το 29% των πωλήσεων της εταιρείας στη χώρα μας.

Η τοποθέτηση του μοντέλου στην κατηγορία των supermini εστιάζει στον συνδυασμό της σύγχρονης αισθητικής με τη χρηστικότητα. Το εσωτερικό του οχήματος ακολουθεί την ψηφιακή τάση της εποχής, ενσωματώνοντας οθόνη infotainment και ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ ο σχεδιασμός του αμαξώματος επιδιώκει να προσδώσει μια δυναμική παρουσία στον δρόμο, εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδίασης.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις και η τιμολογιακή πολιτική

Η γκάμα του MG3 δομείται γύρω από δύο κινητήρια σύνολα που απευθύνονται σε διαφορετικά προφίλ αγοραστών. Στη βάση βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους. Η συγκεκριμένη έκδοση εστιάζει στην προσβασιμότητα, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στις 16.950 ευρώ, καθιστώντας το μία από τις πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις για την κίνηση στον αστικό ιστό.

Στην κορυφή των επιδόσεων τοποθετείται η έκδοση Hybrid+, η οποία αποδίδει συνδυαστικά 195 ίππους. Το υβριδικό σύστημα προσφέρει αυξημένη ισχύ και βελτιωμένη οικονομία καυσίμου, λειτουργώντας αυτόνομα χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η τιμή για την έκδοση Hybrid+ ξεκινά από τις 19.750 ευρώ, προσφέροντας μια εναλλακτική υψηλών επιδόσεων στην κατηγορία των υβριδικών οχημάτων πόλης.

Συστήματα ασφάλειας και εργοστασιακή κάλυψη

Στον τομέα της ασφάλειας, το MG3 εξοπλίζεται με τη σουίτα συστημάτων «MG Pilot». Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού, όπως η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, η διατήρηση λωρίδας και η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά για την πρόληψη ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών κατά τις καθημερινές μετακινήσεις.

Το μοντέλο συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της μάρκας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας σε βάθος χρόνου. Υπό την εκπροσώπηση της Syngelidis Automotive Companies, η MG συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πωλήσεων και υποστήριξης στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην παροχή λύσεων κινητικότητας που συνδυάζουν τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις με το ελεγχόμενο κόστος κτήσης.