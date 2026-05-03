F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μαϊάμι

Ο Κίμι Αντονέλι συνεχίζει το εκλπηκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν του 2026 της Formula 1 και με τρεις συνεχόμενες νίκες αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία.

Το Grand Prix Μαϊάμι, ο 4ος φετινός αγώνας της Formula 1, ήταν αμφίρροπος και συναρπαστικός, αλλά είχε τον ίδιο νικητή με τους δύο προηγούμενους: τον Κίμι Αντονέλι. Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes δεν σταματά να μας εκπλήσσει τόσο με την ταχύτητά του όσο και με την ωριμότητά του και έχει νικήσει κατά κράτος τον σαφώς πιο προβεβλημένο ομόσταβλό του. Ωστόσο, η McLaren εδειξε να έχει κάνει άλμα στην απόδοσή της και θα μπορούσε να είχε κερδίσει αυτόν τον αγώνα με τον Λάντο Νόρις, ενώ πολύ μεγάλα βήματα μπροστά έκαναν οι Ferrari και Red Bull.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes100
2George RussellMercedes80
3Charles LeclercFerrari63
4Lando NorrisMcLaren51
5Lewis HamiltonFerrari49
6Oscar PiastriMcLaren43
7Max VerstappenRed Bull Racing26
8Oliver BearmanHaas F1 Team17
9Pierre GaslyAlpine16
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Franco ColapintoAlpine5
12Arvid LindbladRacing Bulls4
13Isack HadjarRed Bull Racing4
14Carlos SainzWilliams4
15Gabriel BortoletoAudi2
16Esteban OconHaas F1 Team1
17Alexander AlbonWilliams1
18Nico HulkenbergAudi0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes180
2Ferrari112
3McLaren94
4Red Bull Racing30
5Alpine21
6Haas F1 Team18
7Racing Bulls14
8Williams5
9Audi2
10Cadillac0
11Aston Martin0

 

