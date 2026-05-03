F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μαϊάμι
Ο Κίμι Αντονέλι συνεχίζει το εκλπηκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν του 2026 της Formula 1 και με τρεις συνεχόμενες νίκες αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία.
Το Grand Prix Μαϊάμι, ο 4ος φετινός αγώνας της Formula 1, ήταν αμφίρροπος και συναρπαστικός, αλλά είχε τον ίδιο νικητή με τους δύο προηγούμενους: τον Κίμι Αντονέλι. Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes δεν σταματά να μας εκπλήσσει τόσο με την ταχύτητά του όσο και με την ωριμότητά του και έχει νικήσει κατά κράτος τον σαφώς πιο προβεβλημένο ομόσταβλό του. Ωστόσο, η McLaren εδειξε να έχει κάνει άλμα στην απόδοσή της και θα μπορούσε να είχε κερδίσει αυτόν τον αγώνα με τον Λάντο Νόρις, ενώ πολύ μεγάλα βήματα μπροστά έκαναν οι Ferrari και Red Bull.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|100
|2
|George Russell
|Mercedes
|80
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|63
|4
|Lando Norris
|McLaren
|51
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|49
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|43
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|26
|8
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|16
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|5
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|180
|2
|Ferrari
|112
|3
|McLaren
|94
|4
|Red Bull Racing
|30
|5
|Alpine
|21
|6
|Haas F1 Team
|18
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Williams
|5
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0