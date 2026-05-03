Ο Κίμι Αντονέλι συνεχίζει το εκλπηκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν του 2026 της Formula 1 και με τρεις συνεχόμενες νίκες αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία.

Το Grand Prix Μαϊάμι, ο 4ος φετινός αγώνας της Formula 1, ήταν αμφίρροπος και συναρπαστικός, αλλά είχε τον ίδιο νικητή με τους δύο προηγούμενους: τον Κίμι Αντονέλι. Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes δεν σταματά να μας εκπλήσσει τόσο με την ταχύτητά του όσο και με την ωριμότητά του και έχει νικήσει κατά κράτος τον σαφώς πιο προβεβλημένο ομόσταβλό του. Ωστόσο, η McLaren εδειξε να έχει κάνει άλμα στην απόδοσή της και θα μπορούσε να είχε κερδίσει αυτόν τον αγώνα με τον Λάντο Νόρις, ενώ πολύ μεγάλα βήματα μπροστά έκαναν οι Ferrari και Red Bull.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 100 2 George Russell Mercedes 80 3 Charles Leclerc Ferrari 63 4 Lando Norris McLaren 51 5 Lewis Hamilton Ferrari 49 6 Oscar Piastri McLaren 43 7 Max Verstappen Red Bull Racing 26 8 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 9 Pierre Gasly Alpine 16 10 Liam Lawson Racing Bulls 10 11 Franco Colapinto Alpine 5 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 13 Isack Hadjar Red Bull Racing 4 14 Carlos Sainz Williams 4 15 Gabriel Bortoleto Audi 2 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 17 Alexander Albon Williams 1 18 Nico Hulkenberg Audi 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Fernando Alonso Aston Martin 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

