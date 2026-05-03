Ο Κίμι Αντονέλι δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του έπειτα από ένα ακόμη εξαιρετικό αποτέλεσμα που του έδωσε ένα μεγάλο «μαξιλάρι» διαφοράς στη βαθμολογία.

Το Grand Prix Μαϊάμι, ο αγώνας που σηματοδότησε την επιστροφή της Formula 1 στη δράση μετά από διακοπή τεσσάρων εβδομάδων, είχε την υπογραφή του Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, τον οποίο διαχειρίστηκε άψογα απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις και έφτασε στη νίκη.

Αυτός ήταν η τρίτη συνεχόμενος θρίαμβος του Αντονέλι στο 2026 και ήρθε μετά την κατάκτηση της pole position.

Ένας «γεμάτος» αγώνας

Μετά τον τερματισμό, ο Αντονέλι αναφέρθηκε στον αγώνα του στο Μαϊάμι και μίλησε για την εκκίνηση και τη στρατηγική της ομάδας του.

«Η εκκίνηση δεν ήταν τόσο κακή όσο η χθεσινή, ήταν λίγο καλύτερη. Δεν περίμενα τον Σαρλ να φρενάρει τόσο νωρίς. Για να τον αποφύγω μπλόκαρα τους τροχούς μου, ήμουν λίγο τυχερός με ό,τι συνέβη στη στροφή 2. Έκανα ένα μικρό λάθος με τη διαχείριση της ενέργειάς μου δίνοντας μάχη με τον Σαρλ και με πέρασε ο Λάντο. Ο ρυθμός ήταν καλός. Η ομάδα έκανε εξαιρετική στρατηγική, ένα τεράστιο undercut και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη να φέρουμε το μονοθέσιο στον τερματισμό κι ας ήταν δύσκολο», είπε.

Ένα ιστορικό επίτευγμα

Ο πρωταθλητής του 2009, Τζένσον Μπάτον, είπε στον Αντονέλι πως έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία που πήρε διαδοχικά τις τρεις πρώτες νίκες της καριέρας του. Η απάντηση του Ιταλού ήταν γεμάτη συγκίνηση.

«Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ακόμα στην αρχή, ο δρόμος θα είναι μακρύς αλλά δουλεύουμε πολύ σκληρά και η ομάδα κάνει τρομερή δουλειά. Δίχως την ομάδα μου δεν θα ήμουν εδώ. Ευχαριστώ την ομάδα και την οικογένειά μου. Θα απολαύσω τη νίκη και θα συνεχίσω τη δουλειά γιατί έχουμε Καναδά σε 2 εβδομάδες», δήλωσε.

