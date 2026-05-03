Η Formula 1 παραμένει στην Αμερική για άλλον έναν αγώνα πριν από το πέρασμα στην Ευρώπη.

Το GP Μαϊάμι ολοκληρώθηκε με έναν ιστορικό θρίαμβο του Κίμι Αντονέλι. Μετά το πέρας του επεισοδιακού αγώνα στη Φλόριντα, η Formula 1 παραμένει στην αμερικανική ήπειρο για ακόμη έναν σταθμό, προτού διασχίσει τον Ατλαντικό για το παραδοσιακό ευρωπαϊκό σκέλος του πρωταθλήματος.

Επόμενος σταθμός είναι το GP Καναδά στο Μόντρεαλ, σε περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Η πίστα Gilles Villeneuve αναμένεται να αποτελέσει το πεδίο δοκιμής για τις επόμενες μεγάλες αναβαθμίσεις των ομάδων καθώς αναζητούν τον τρόπο να κερδίσουν επιτέλους την κυρίαρχη μέχρι τώρα Mercedes.

Αμέσως μετά, το «καραβάνι» της F1 επιστρέφει στην Ευρώπη για το πιο εμβληματικό ραντεβού της χρονιάς, το GP Μονακό, εκεί όπου η στρατηγική και οι κατατακτήριες δοκιμές παίζουν τον πρώτο λόγο στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Καναδά

22-24 Μαΐου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 23:00

GP Μονακό

5-7 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Ισπανίας

12-14 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Αυστρίας

26-28 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

