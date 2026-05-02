Ο Ιταλός θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των Παραολυμπιακών πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 59 ετών, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη απαράμιλλου σθένους.

Η 1η Μαΐου θα παραμείνει για πάντα μια ημερομηνία χαραγμένη με μελανά χρώματα για τον κόσμο των αγώνων. Την ημέρα που η Formula 1 τιμούσε τη μνήμη του Άιρτον Σένα, ο Άλεξ Ζανάρντι άφηνε την τελευταία του πνοή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ο θάνατός του, που ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί του Σαββάτου, βάζει τέλος σε έναν μακρύ και γενναίο αγώνα που ξεκίνησε μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με handbike το 2020. «Ο Άλεξ έφυγε ήρεμα», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport's most admired competitors and an enduring symbol of courage and… May 2, 2026

Γεννημένος στην Μπολόνια το 1966, ο Ζανάρντι διέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία στα μονοθέσια. Μετά από περάσματα από τις Jordan, Minardi και Lotus στη Formula 1 στις αρχές της δεκαετίας του '90, βρήκε την απόλυτη καταξίωση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στο πρωτάθλημα CART (IndyCar), έγινε ο απόλυτος σταρ, κατακτώντας δύο συνεχόμενους τίτλους (1997-1998) με την ομάδα του Chip Ganassi και χαρίζοντας στους οπαδούς στιγμές όπως το αδιανόητο προσπέρασμα στο "Corkscrew" της Laguna Seca.

Το ραντεβού με το πεπρωμένο στο Lausitzring

Το 2001, η ζωή του Άλεξ άλλαξε για πάντα. Σε ένα τρομακτικό ατύχημα στην πίστα Lausitzring της Γερμανίας, το μονοθέσιό του εμβολίστηκε με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του. Παρά την τεράστια απώλεια αίματος και το γεγονός ότι δέχθηκε τις τελευταίες τελετουργίες από τον ιερέα της πίστας, ο Ζανάρντι επέζησε.

Η επιστροφή του στη ζωή ήταν το πρώτο του μεγάλο θαύμα. Λίγες εβδομάδες μετά, στάθηκε όρθιος με τεχνητά μέλη για να παραλάβει το βραβείο «Golden Helmet», δηλώνοντας με το αστείρευτο χιούμορ του: «Είμαι τόσο συγκινημένος που τρέμουν τα πόδια μου».

Ο Ζανάρντι όμως δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται. Επέστρεψε στους αγώνες αυτοκινήτου με ειδικά τροποποιημένα οχήματα στο WTCC, ενώ παράλληλα ξεκίνησε μια δεύτερη, απίστευτη καριέρα στην ποδηλασία χειρός (handcycling). Κατέκτησε συνολικά τέσσερα χρυσά Παραολυμπιακά μετάλλια (Λονδίνο 2012, Ρίο 2016), αποδεικνύοντας ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να καταρρίπτονται.

Το τελευταίο κεφάλαιο

Τον Ιούνιο του 2020, ένα νέο ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σκυταλοδρομίας με handbike του προκάλεσε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά από πολυάριθμα χειρουργεία και μια μακρά περίοδο αποκατάστασης, επέστρεψε στο σπίτι του το 2022, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Άλεξ Ζανάρντι δεν ήταν απλώς ένας πρωταθλητής των αγώνων. Ήταν ένας πρωταθλητής της ίδιας της ζωής, ένας άνθρωπος που με το χαμόγελο και το πείσμα του άλλαξε τον τρόπο που εκατομμύρια άνθρωποι αντιλαμβάνονται την αναπηρία και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Ήταν τιμή μας που ζήσαμε στον ίδιο κόσμο με αυτόν τα τελευταία 59 χρόνια.

