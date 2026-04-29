Μετά από 35 ημέρες αναμονής, το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει με ένα εκρηκτικό τριήμερο που περιλαμβάνει και Αγώνα Σπριντ.

Χρειάστηκε να περάσουν πέντε εβδομάδες, αλλά επιτέλους η Formula 1 «ξυπνά» από τον λήθαργο. Και δεν ξυπνά απλώς, αλλά μεταφέρεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το Grand Prix του Μαϊάμι. Η ακύρωση των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων δημιούργησε ένα ασυνήθιστο κενό στο καλεντάρι, όμως η δράση επιστρέφει πλέον με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στους δρόμους γύρω από το Hard Rock Stadium.

Γνωρίστε το Miami International Autodrome

Η πίστα του Μαϊάμι είναι μια προσωρινή διαδρομή που περιβάλλει το εμβληματικό στάδιο των Miami Dolphins. Παρόλο που έχει χαρακτηριστικά σιρκουί πόλης, η ταχύτητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, με τρεις μεγάλες ευθείες που επιτρέπουν τα προσπεράσματα.

Η διαδρομή έχει μήκος 5.412 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Διαθέτει τρεις ζώνες DRS, γεγονός που εγγυάται έντονες μονομαχίες. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν από το 2024, ενώ η Mercedes F1 έρχεται με το πλεονέκτημα των τριών πρώτων νικών της σεζόν (μία ο Ράσελ και δύο ο Αντονέλι), θέλοντας να συνεχίσει το σερί της.

Το «χάος» του Σπριντ και οι νέοι κανονισμοί

Το τριήμερο στο Μαϊάμι θα διεξαχθεί υπό το καθεστώς Sprint, κάτι που προσθέτει επιπλέον πίεση στις ομάδες. Λόγω των πρόσφατων αλλαγών στους κανονισμούς που αφορούν την διαχείριση ενέργειας από τις μονάδες ισχύος, η μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή επεκτάθηκε από τα 60 στα 90 λεπτά.

Αυτός ο χρόνος θα είναι κρίσιμος, καθώς οι ομάδες πρέπει να προσαρμόσουν τα στησίματα των μονοθεσίων τους για όλο το τριήμερο, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να «διαβάσουν» τις νέες παραμέτρους του λογισμικού τους. Οποιοδήποτε λάθος στις δοκιμές μπορεί να κοστίσει ακριβά, αφού δεν θα υπάρχει χρόνος για άλλες δοκιμές.

Φέτος, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Ferrari και τη McLaren, οι οποίες βρίσκονται σε μια άτυπη μονομαχία εξέλιξης για να πλησιάσουν τη Mercedes και τη Red Bull. Παράλληλα, η Aston Martin θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις στο πρόβλημα των κραδασμών που ταλαιπώρησε τον Αλόνσο στους προηγούμενους αγώνες.

Ο αστάθμητος παράγοντας του καιρού

Αν οι τεχνικές προκλήσεις δεν ήταν αρκετές, ο καιρός στο Μαϊάμι ετοιμάζεται να ανακατέψει την τράπουλα. Ενώ η Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται θερμά με υψηλά επίπεδα υγρασίας, οι προβλέψεις για την Κυριακή κάνουν λόγο για 80% πιθανότητα βροχής και ισχυρές καταιγίδες την ώρα του αγώνα.

Η απότομη αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου κατά 180 μοίρες και η πτώση της θερμοκρασίας θα απαιτήσουν άμεσα αντανακλαστικά από τους στρατηγικούς των ομάδων. Μια βρεγμένη πίστα στο Μαϊάμι μπορεί να μετατρέψει τον αγώνα σε λοταρία, προσφέροντας ευκαιρίες για εκπλήξεις στις πιο πίσω θέσεις του grid.

Η τηλεοπτική μετάδοση

Το GP Μαϊάμι θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+ και το F1 TV Pro. Λόγω της διαφοράς ώρας με τις ΗΠΑ, οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα θα χρειαστεί να μείνουν ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ για να παρακολουθήσουν τις κρίσιμες περιόδους.

Πρόγραμμα GP Μαϊάμι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 1 Μαΐου

19:30-21:00 – Ελεύθερες Δοκιμές (90 λεπτά)

23:30 – Sprint Qualifying

Σάββατο 2 Μαΐου

19:00 – Sprint (Αγώνας 100 χλμ.)

23:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές Αγώνα (LIVE 22:40)

Κυριακή 3 Μαΐου