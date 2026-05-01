Φερστάπεν: «Απλό χάδι» οι αλλαγές στους κανονισμούς της F1

Ο Μαξ Φερστάπεν θεωρεί ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις δεν θα αλλάξουν την εικόνα του σπορ, αλλά χαιρετίζει τη νέα εποχή επικοινωνίας μεταξύ οδηγών και FIA.

Λίγο πριν από την έναρξη του τριημέρου στο Μαϊάμι για τον 4ο φετινό αγώνα της Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε θέση για τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς που οριστικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής του Απριλίου. Χρησιμοποιώντας τη λέξη «χάδι», ο οδηγός της Red Bull Racing κατέστησε σαφές ότι δεν περιμένει θεαματικές διαφορές στην πίστα, παρά τις προσπάθειες της FIA να βελτιώσει το θέαμα και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον Φερστάπεν, η πολυπλοκότητα και η πολιτική φύση του σπορ καθιστούν δύσκολη τη λήψη ριζοσπαστικών αποφάσεων που θα άλλαζαν άρδην τα δεδομένα. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι έγινε μια προσπάθεια για τη βελτίωση των κατατακτήριων δοκιμών -με την αύξηση της ηλεκτρικής ισχύος στα 350 kW για τον περιορισμό του energy management- ο Ολλανδός θεωρεί ότι τα μονοθέσια απέχουν ακόμα από το να οδηγούνται στο απόλυτο όριο: «Οι αλλαγές που έγιναν, νομίζω ότι μοιάζουν περισσότερο με ένα χάδι. Στο τέλος της ημέρας, η F1 είναι ένα πολύ περίπλοκο άθλημα. Πιστεύω ότι όλοι προσπάθησαν για το καλύτερο, αλλά φυσικά αυτό δεν θα αλλάξει τον κόσμο».

Οι οδηγοί στο τραπέζι των αποφάσεων

Παρά την κριτική του για το τεχνικό σκέλος, ο Φερστάπεν εντοπίζει μια σημαντική θετική εξέλιξη: τη βελτίωση της επικοινωνίας. Ο τετραπλάσιος παγκόσμιος πρωταθλητής αποκάλυψε ότι είχε σειρά συναντήσεων με τον CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, και στελέχη της FIA, τονίζοντας ότι οι οδηγοί έχουν πλέον λόγο στη διαμόρφωση του «προϊόντος».

«Ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή. Ακόμα κι αν σε λίγα χρόνια δεν είμαι πια εδώ, θέλω οι μελλοντικοί οδηγοί να έχουν λόγο. Εμείς νιώθουμε το αυτοκίνητο και ξέρουμε τι χρειάζεται για να είναι η Formula 1 διασκεδαστική», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αν αυτή η συνεργασία είχε ξεκινήσει πριν από πέντε ή έξι χρόνια, το σπορ δεν θα βρισκόταν στη σημερινή του κατάσταση.

Ο Φερστάπεν δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την εμπορική πλευρά, διαχωρίζοντας την άποψη των διοργανωτών που θεωρούν ότι η F1 βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, από τη δική του οπτική που εστιάζει στην «αγνότητα» του αθλήματος. Όπως τόνισε, κατανοεί ότι πρόκειται για μια επιχείρηση, αλλά η δική του αποστολή είναι να μεταφέρει την αίσθηση του οδηγού μέσα από το cockpit.

