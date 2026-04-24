H Ford Βελμάρ στηρίζει τον 10ο ΑΡΑΦΗΝΕΙΟ ΔΡΟΜΟ 2026
Η Ford Βελμάρ ήταν Επίσημος Υποστηρικτής στην διοργάνωση «10ο ΑΡΑΦΗΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2026», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας, υπό την αιγίδα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και με τη διοργάνωση του Δημοτικού Αθλητικού Συλλόγου ΑΡΑΦΗΝ. Πρόκειται για μια σημαντική τοπική αθλητική διοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιομέτρων, προσελκύοντας πλήθος συμμετεχόντων και επισκεπτών κάθε χρόνο.
Η Ford Βελμάρ, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και αθλητικών δράσεων, έδωσε δυναμικό «παρών» καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επιλεγμένα μοντέλα της Ford: το νέο Ranger® Plug-in Hybrid, το νέο Kuga και το Puma.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Μαρτίου στην κεντρική πλατεία της Ραφήνας, με εγγραφές, βραβεύσεις και τον παιδικό αγώνα Kids Run, ενώ κορυφώθηκαν την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο με τους αγώνες 5 χλμ και 10 χλμ, προσελκύοντας δρομείς κάθε επιπέδου σε διαδρομές που ανέδειξαν τα χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής.
Καταστήματα Ford Βελμάρ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ (έκθεση): Λ. Λαυρίου 21, Τ.Κ. 15354, Τηλ.: 211 1066000
ΓΕΡΑΚΑΣ (συνεργείο): Λ. Μαραθώνος 175, Τ.Κ. 15344, Tηλ.: 210 6607000
ΜΑΡΟΥΣΙ: Λ. Κηφισίας 61,Τ.Κ. 15124, Τηλ.: 210 6155800
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γέφ. Βαρυμπόμπης, Τ.Κ. 14671,Τηλ.: 211 1063000
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ.Η., Τ.Κ. 71408, Tηλ.: 281030500