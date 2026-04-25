Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στη Χερέθ, κατακτώντας μια σημαντική pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP για το Grand Prix Ισπανίας αποδείχθηκαν συναρπαστικές. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της στην πίστα της Χερέθ, κάτι που άλλαξε σημαντικά τις ισορροπίες ανάμεσα στους αναβάτες.

Αυτός που ξεχώρισε δεν ήταν άλλος από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός με μία εξαιρετική προσπάθεια στο τέλος του Q2 έγραψε το 1:48,087 και πήρε την 75η pole της καριέρας του και πρώτη μετά το GP Ουγγαρίας του 2025, δηλαδή 245 ημέρες πριν.

Από τη 2η θέση θα ξεκινήσει ο Ζοάν Ζαρκό της LCR, o οποίος πάλεψε για την pole position, αλλά έμεινε 0,140 δλ μακριά από τον Μάρκεθ. Ο Γάλλος πέρασε από το Q1 και έδειξε για μία ακόμη φορά τις αρετές του στη βροχή. Από την 3η θέση θα εκκινήσει τους δύο αγώνες που ακολουθούν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι, θα είναι 4ος.

Q1

Στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας οι κίτρινες σημαίες επηρέασαν σημαντικά προσπάθειες αναβατών. Αυτός που είχε το προβάδισμα ήταν ο Ακόστα στα πρώτα λεπτά, όμως ο Ζαρκό κατάφερε να τον ξεπεράσει στα μισά της διαδικασίας.

Η διαφορά τους από τον ανταγωνισμό ήταν στο ένα δευτερόλεπτο κι έτσι δεν απειλήθηκαν. Στο Q2 προκρίθηκαν οι Ζαρκό και Ακόστα.

Q2

Η διαδικασία άργησε να ξεκινήσει λόγω λαδιού που είχε πέσει στην πίστα της Χερέθ από τη μοτοσικλέτα του Μορμπιντέλι. Ωστόσο η δράση δεν άργησε να ξεκινήσει

Ο Μ. Μάρκεθ δεν άργησε να πάρει τα ηνία, με τον Ισπανό να έχει τα μισά της διαδικασίας τον ταχύτερο χρόνο στο 1:48,862. Δεύτερος ήταν ο Ακόστα, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Μαρτίν. Στα τελευταία λεπτά όμως κρίθηκαν όλα.

Ο Ζαρκό με μια σειρά εξαιρετικών γύρων πήρε την 1η θέση, αλλά κανένας δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τον Μ. Μάρκεθ. Ο Ισπανός με ένα λεπτό για το φινάλε έγραψε το 1:48,087 και σκαρφάλωσε στην κορυφή με τον Ζαρκό 2ο. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση.

Ακολούθησαν οι: Μπετζέκι, Α. Μάρκεθ, Ακόστα, Μαρτίν, Μπαστιανίνι, Ρ. Φερνάντεθ, Μπανάια, Ογκούρα και Αλντεγκέρ.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ διάρκειας 12 γύρων.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών