Hyundai IONIQ 3: Το ηλεκτρικό του σήμερα με αέρα από τα ‘70s (vid)

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της κορεατικής μάρκας συνδυάζει κορυφαία αεροδυναμική με χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Η Hyundai συνεχίζει την ηλεκτρική της αντεπίθεση, αυτήν τη φορά στοχεύοντας στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς. Το IONIQ 3 είναι η πρόταση των Κορεατών, που φιλοδοξεί να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πιο προσαρμοσμένη στην καθημερινότητα. Με το λανσάρισμά του στην Ελλάδα να αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026, το IONIQ 3 έρχεται να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην προηγμένη τεχνολογία και στην πραγματική χρηστικότητα.

Η σχεδιαστική προσέγγιση του μοντέλου βασίζεται στη νέα φιλοσοφία «Art of Steel», η οποία δίνει έμφαση στην καθαρότητα των γραμμών και την αυθεντικότητα των υλικών. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχήμα που δείχνει ταυτόχρονα τολμηρό και διαχρονικό, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά Pixel lights που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της σειράς IONIQ, αλλά προσθέτοντας νέες λεπτομέρειες, όπως οι τέσσερις κουκκίδες στο τιμόνι που σχηματίζουν το γράμμα «H» σε κώδικα Morse.

Aero Hatch: Όταν η αεροδυναμική συνάντησε την ευρυχωρία

Η Hyundai εισάγει με το IONIQ 3 τον όρο «Aero Hatch», μια σχεδιαστική τυπολογία που βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα χωρίς να θυσιάζει τους εσωτερικούς χώρους. Το χαμηλό εμπρός τμήμα και η συνεχόμενη γραμμή της οροφής που καταλήγει σε μια δυναμική αεροτομή, επιτρέπουν στο μοντέλο να επιτυγχάνει έναν εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263. Η τιμή αυτή αναμένεται να τοποθετήσει το IONIQ 3 στην κορυφή της κατηγορίας του σε επίπεδο αποδοτικότητας.

Πέρα από τα νούμερα, ο σχεδιασμός αυτός έχει άμεσο αντίκτυπο στην άνεση των επιβατών. Παρά τις compact εξωτερικές του διαστάσεις, η γραμμή της οροφής εκτείνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί το χώρο για το κεφάλι, ειδικά για τους πίσω επιβάτες. Αυτή η ισορροπία μεταξύ σπορ σιλουέτας και πρακτικότητας είναι το «κλειδί» που η Hyundai πιστεύει ότι θα προσελκύσει το ευρωπαϊκό κοινό.

Furnished Space: Εσωτερικό εμπνευσμένο από το ιταλικό design

Περνώντας στην καμπίνα, το IONIQ 3 ακολουθεί τη λογική «Furnished Space». Η Hyundai θέλησε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα οικείας άνεσης, επηρεασμένη από τον σχεδιασμό επίπλων της δεκαετίας του 1970. Το επίπεδο πάτωμα, χάρη στην πλατφόρμα E-GMP, επιτρέπει μια διαρρύθμιση που μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση τρεις ενήλικες στο πίσω κάθισμα, κάτι που σπανίζει στην κατηγορία των compact hatchbacks.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από τον χώρο αποσκευών των 441 λίτρων, ο οποίος συμπληρώνεται από το καινοτόμο Megabox, έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο που αυξάνει τις δυνατότητες μεταφοράς αντικειμένων στην καθημερινή χρήση. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι σε μεγάλο βαθμό βιώσιμα και ανακυκλωμένα, χωρίς όμως να γίνεται έκπτωση στην premium αίσθηση που αναμένει κανείς από ένα μοντέλο της σειράς IONIQ.

Pleos Connect: Το ντεμπούτο του Android Automotive στην Ευρώπη

Στο τεχνολογικό κομμάτι, το IONIQ 3 σηματοδοτεί μια σημαντική πρεμιέρα για τη Hyundai στην Ευρώπη. Είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που ενσωματώνει το σύστημα infotainment Pleos Connect, το οποίο βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android Automotive (AAOS). Αυτό σημαίνει μια πιο διαισθητική εμπειρία χρήσης, με εύχρηστες οθόνες και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα που θυμίζει τη λειτουργία ενός smartphone.

Η ασφάλεια παραμένει σε πρώτο πλάνο με την ομπρέλα συστημάτων Hyundai SmartSense. Το IONIQ 3 διαθέτει μεταξύ άλλων το Highway Driving Assist 2 (HDA2) για ημιαυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, το Remote Smart Parking Assist (RSPA) για απομακρυσμένο παρκάρισμα και το Blind-Spot View Monitor, προσφέροντας ένα επίπεδο υποβοήθησης που συνήθως συναντάμε σε μεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες.

Επιδόσεις και αυτονομία

Βασισμένο στην αρχιτεκτονική των 400 Volt της πλατφόρμας E-GMP, το IONIQ 3 προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας. Η έκδοση Standard Range υπόσχεται αυτονομία άνω των 344 χλμ. (WLTP), ενώ η έκδοση Long Range ξεπερνά τα 496 χλμ., νούμερο που το φέρνει αντιμέτωπο με πολύ μεγαλύτερα EVs. Η αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης σε συνδυασμό με την αεροδυναμική του σχήματος αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά του μοντέλου.

Στον τομέα της φόρτισης, η Hyundai διατηρεί την παράδοση των γρήγορων χρόνων. Με χρήση ταχυφορτιστή DC, η μπαταρία μπορεί να φτάσει από το 10% στο 80% σε μόλις 29 λεπτά. Παράλληλα, υποστηρίζει φόρτιση AC έως 22 kW, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τη φόρτιση σε οικιακά δίκτυα ή δημόσιους φορτιστές πόλης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

N Line και ελληνική αγορά

Για όσους αναζητούν μια πιο σπορ αισθητική, η Hyundai ανακοίνωσε και την έκδοση N Line. Αυτή ξεχωρίζει από τη μεγαλύτερη μαύρη μάσκα, τις ζάντες 19 ιντσών με σκούρο φινίρισμα και τον λειτουργικό πίσω διαχύτη που βελτιώνει τη ροή του αέρα. Στο εσωτερικό της N Line, οι κόκκινες πινελιές και το ειδικά σχεδιασμένο τιμόνι προδιαθέτουν για μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία.

Το IONIQ 3 αναμένεται να φτάσει στις ελληνικές εκθέσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Με την υπόσχεση για αυτονομία που «νικά» το άγχος της μπαταρίας και χώρους που εξυπηρετούν μια πραγματική οικογένεια, το νέο ηλεκτρικό στοίχημα της Hyundai δείχνει έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων.