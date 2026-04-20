smart Concept #2: Ένα εμβληματικό μοντέλο επιστρέφει με «αλλαγή προοπτικής»

Η smart αναβιώνει το εμβληματικό «αυτοκίνητο πόλης» με το Concept #2, προσφέροντας μια πρώτη επίσημη ματιά στο επερχόμενο αμιγώς ηλεκτρικό smart #2.

Η smart προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο της αυτοκίνησης δίνοντας στη δημοσιότητα τις πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες του smart Concept #2. Πρόκειται για ένα μοντέλο που προμηνύει την επιστροφή του εμβληματικού διθέσιου αυτοκινήτου πόλης, αποτελώντας την πρώτη συγκεκριμένη έκφραση του επερχόμενου smart #2. Το concept αυτό διατηρεί τα «γονίδια» του θρυλικού fortwo, αλλά τα επαναπροσδιορίζει πλήρως για τη νέα ηλεκτρική εποχή.

Η επίσημη πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου στο πλαίσιο του παγκόσμιου event της μάρκας με τίτλο «Change of Perspectives» στο Πεκίνο, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίασή του στη διεθνή έκθεση Auto Beijing 2026. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της πιο φιλόδοξης επέκτασης της γκάμας της smart μέχρι σήμερα, στοχεύοντας στην αναβάθμιση του αστικού lifestyle παγκοσμίως.

Σχεδίαση με υπογραφή Mercedes-Benz

Το smart Concept #2 ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Love, Pure, Unexpected» και φέρει τη σφραγίδα της Mercedes-Benz Global Design Team. Εξωτερικά, το μοντέλο ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή δίχρωμη παλέτα σε ματ λευκό και χρυσό, συνδυάζοντας τον μινιμαλισμό με premium λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον κόσμο της υψηλής μόδας, όπως αγκράφες και εφαρμογές από εκλεκτό δέρμα.

Η συμπαγής σιλουέτα του οχήματος λειτουργεί ως καμβάς για την έκφραση της ατομικότητας, μετατρέποντας τη χρηστικότητα σε στυλ. Η σχεδιαστική ομάδα πέτυχε να τιμήσει το πνεύμα του αρχικού διθέσιου smart, ενώ ταυτόχρονα το εξυψώνει μέσα από έναν φακό αισθητικής όπου η λειτουργικότητα γίνεται μόδα και το αυτοκίνητο αποτελεί φυσική επέκταση της προσωπικής ταυτότητας του οδηγού.

smart #6 EHD: Το πρώτο premium fastback sedan για την Κίνα

Παράλληλα με το διθέσιο concept, η smart ανακοίνωσε το ολοκαίνουργιο smart #6 EHD, το οποίο αποτελεί το πρώτο premium fastback sedan στην ιστορία της μάρκας. Το μοντέλο αυτό, επίσης σχεδιασμένο από την ομάδα της Mercedes-Benz, στοχεύει να θέσει νέες τάσεις στον κλάδο, συνδυάζοντας την κομψότητα με τον σπορ χαρακτήρα.

Προς το παρόν, το smart #6 EHD θα προσφέρεται αποκλειστικά στην αγορά της Κίνας. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δυναμική στρατηγική της smart να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των καταναλωτών, προσφέροντας ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει τις ανάγκες στην Ευρώπη, την Κίνα και σε άλλες διεθνείς αγορές.