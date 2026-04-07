H Honda παλεύει να βρει λύσεις ώστε να βελτιώσει τον κινητήρα της, ωστόσο ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα πηγάζει από το μονοθέσιο της Aston Martin.

H κρίση που περνάει η Aston Martin στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 είναι πρωτόγνωρη για τα δικά της δεδομένα. Η συνεργασία με τη Honda ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την περίπτωση συνεργασίας με η McLaren την προηγούμενη 10ετία.

Έπειτα από τρία αγωνιστικά τριήμερα, η Aston Martin μετρά μόλις έναν τερματισμό σε Grand Prix με τον Φερνάντο Αλόνσο στην Ιαπωνία. Η απόδοσή της ωστόσο είναι απογοητευτική, μιας και στην παρούσα φάση είναι πίσω από την Cadillac σε απόδοση.

Η Honda δεν έχει μόνο δικά της προβλήματα

Η ιαπωνική εταιρεία δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα με τη μονάδα ισχύος της να υστερεί σε απόδοση και αξιοπιστία. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα είναι οι κραδασμοί που δημιουργούνται όταν το μονοθέσιο βρίσκεται στην πίστα. Στο εργοστάσιο της Σακούρα στην Ιαπωνία έγιναν βήματα τις τελευταίες εβδομάδες ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, κάτι που επετεύχθη ως ένα σημείο.

Ο πρόεδρος του HRC, Κότζι Γουατανάμπε, έδωσε νέα διάσταση στις δυσκολίες της Honda, δείχνοντας το μονοθέσιο της Aston Martin ως την κύρια πηγή του προβλήματος.

«Στις δοκιμές στον πάγκο του εργοστασίου οι κραδασμοί βρίσκονται σε αποδεκτό, ελεγχόμενο επίπεδο. Όμως όταν ο κινητήρας ενσωματώνεται στο σασί, οι κραδασμοί αυξάνονται σημαντικά. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο από τη μεριά της μονάδας ισχύος. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί με την Aston Martin, τόσο στον κινητήρα όσο και στο σασί».

Οι δηλώσεις του Γουατανάμπε αλλάζουν τα δεδομένα και δείχνουν πως μερίδιο ευθύνης για την τωρινή κατάσταση έχει και η Aston Martin.

Το μεγάλο λάθος της Honda

Σύμφωνα με τον Γουατανάμπε, η Honda «πληρώνει» την καθυστερημένη της επιλογή να επιστρέψει στη Formula 1. Η εξέλιξη της μονάδας ισχύος της ξεκίνησε ένα χρόνο μετά τον ανταγωνισμό, κάτι το οποίο έπαιξε κομβικό ρόλο στην τωρινή κατάσταση.

Η αρχική της αποχώρηση στο τέλος του 2021 ως κατασκευαστής κινητήρων (σ.σ. είχε αναλάβει τη συναρμολόγηση και συντήρηση των κινητήρων που παρείχε στη Red Bull Racing), οδήγησε σε μια μαζική έξοδο υπαλλήλων από το τμήμα εξέλιξης. Οι μηχανικοί αυτοί είτε μετατέθηκαν σε άλλα πόστα εντός του οργανισμού, είτε πήγαν σε άλλες ομάδες.

