Νέο ανανεωμένο website Stock Center Βελμάρ

Το Stock Center της Βελμάρ ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου, πλήρως ανανεωμένου website www.stock-center.gr.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τον χρήστη και την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας, το νέο site προσφέρει μια σύγχρονη, ταχύτερη και πιο φιλική εμπειρία πλοήγησης, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσοφία και την εξέλιξη του Stock Center.

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου website:

• Σύγχρονος Σχεδιασμός & Λειτουργικότητα: Minimal αισθητική με έμφαση στην εύκολη περιήγηση και στην εύρεση πληροφοριών.

• Responsive Design: Πλήρως προσαρμοσμένο για άψογη λειτουργία σε κινητές συσκευές (smartphones, tablets) και desktop.

• Εμπλουτισμένο Περιεχόμενο: Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών / προϊόντων μας, 360ο παρουσίαση των αυτοκινήτων με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, video και χρηστικές πληροφορίες.



Παράλληλα υπάρχουν νέες προσθήκες όπως: Πρόσφατες αγγελίες - Reviews πελατών - Εγγραφή στο Newsletter αλλά και ανανεωμένες ενότητες όπως: Ανέπαφη παραγγελία, Ανταλλαγή του αυτοκινήτου σας, Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε;, Συχνές Ερωτήσεις και Νέα.

• Ενισχυμένη Ασφάλεια: Υιοθέτηση των πιο πρόσφατων προτύπων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών.

• Άμεση Επικοινωνία: Εύκολη πρόσβαση σε φόρμες επικοινωνίας.

Το Stock Center της Βελμάρ επιδιώκει την συνεχή εξέλιξη, τόσο στις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και στον τρόπο που επικοινωνεί με τους συνεργάτες και τους πελάτες. Το νέο site αποτελεί ένα σημαντικό ψηφιακό βήμα, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα και ανακαλύψτε την ανανεωμένη εικόνα του πρότυπου κέντρου μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Stock Center με 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

