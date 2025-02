Οδηγήσαμε στην Ελλάδα το Hyundai Inster: Ηλεκτρική υπεραξία

Η νέα άφιξη στα ηλεκτρικά πόλης έρχεται από την Hyundai, με ένα αυτοκίνητο που προσφέρει πολλά περισσότερα από τα αναμενόμενα στην κατηγορία του.

Στις εκθέσεις της Hyundai βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες τα πρώτα Inster, που αντιπροσωπεύουν τη βασική πρόταση της κορεάτικης μάρκας στην ηλεκτροκίνηση. Με αμάξωμα που θυμίζει crossover και λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει, το Inster βασίζεται στη σχεδιαστική κληρονομιά του Casper που κυκλοφόρησε μόνο στην Κορέα και παρουσιάστηκε το 2021.

Παράλληλα με την εκδήλωση παρουσίασής του από τη Hyundai Ελλάς, μας δόθηκε η ευκαιρία να το οδηγήσουμε για λίγες ώρες και να πάρουμε μία πρώτη γεύση από όσα προσφέρει στο δρόμο.

Ιδιαίτερη σχεδίαση

Σχεδιαστικά το Hyundai Inster φέρνει κάτι νέο στα αυτοκίνητα πόλης, με λεπτομέρειες – ειδικά στο εμπρός μέρος – που χωρίζουν σε δύο «στρατόπεδα» όσους το κοιτάζουν για πρώτη φορά.

Το εμπρός μέρος του αμαξώματος χαρακτηρίζεται από τα LED φλας με pixel-graphic και μια μαύρη μάσκα που ενσωματώνει τους προβολείς, τη θύρα φόρτισης και την εμπρός κάμερα. Τα φώτα pixel αποτελούν διακριτικό στοιχείο της ταυτότητας του μοντέλου, «φωνάζοντας» ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ηλεκτρικό από την Hyundai. Η πίσω σχεδίαση συνεχίζει αυτό το μοτίβο, με LED φώτα laser pixel και στρογγυλά διαφανή φώτα.

Μικρό εξωτερικά, γενναιόδωρο στην καμπίνα

Οι εξωτερικές του διαστάσεις (μήκος 3,82 μέτρα – πλάτος 1,61 μέτρα) κατατάσσουν το Inster στην κατηγορία Α, όμως οι εσωτερικοί του χώροι σε αυτή των σουπερμίνι, την κατηγορία Β. Αυτό οφείλεται τόσο στο μήκος του μεταξονίου (2,58 μέτρα) όσο και στη διαμόρφωση της καμπίνας που προσφέρει στους 4 επιβάτες ικανοποιητικούς χώρους. Ο όγκος του χώρου αποσκευών ανέρχεται σε 280 λίτρα, ενώ όταν αναδιπλωθούν πλήρως τα πίσω καθίσματα φθάνει τα 1.059 λίτρα.

To Inster καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στην πρακτικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Το ψηφιακό ταμπλό περιλαμβάνει πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και οθόνη αφής για το infotainment με ίδια διαγώνιο. Από κάτω υπάρχει βάση ασύρματης φόρτισης, αλλά και θήκες για μικροαντικείμενα.

Όλα τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν – συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού – για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλώνονται σε ποσοστό 50/50 και είναι συρόμενα και ανακλινόμενα (διαθέσιμα από το επίπεδο εξοπλισμού Distinctive).

Μπαταρία, αυτονομία και επιδόσεις

Εξοπλισμένο με μπαταρία 42 kWh στη βασική του έκδοση, το Inster μπορεί να παραγγελθεί και με μπαταρία 49 kWh, στην έκδοση Long Range. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών της Hyundai Ελλάς, το 90-95% θα επιλέξει την έκδοση με την μεγάλη μπαταρία.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 97 ίππους στη βασική έκδοση και 115 ίππους στην Long Range. Η ροπή είναι κοινή και στις δύο περιπτώσεις (στα 147 Nm), με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς. Με τον κινητήρα των 97 ίππων η διαδικασία επιτάχυνσης 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 11,7 δευτερόλεπτα και η μέγιστη ταχύτητα φθάνει τα 140 χλμ/ώρα. Με το μοτέρ των 115 ίππων οι αντίστοιχες τιμές είναι 10,6 δλ. και 150 χλμ/ώρα.

Με δεδομένη τη χωρητικότητα της μπαταρίας, η αυτονομία περιορίζει κυρίως σε αστικό – ή περιαστικό – το πεδίο δράσης του Inster. Με την μπαταρία των 42 kWh η αυτονομία στον κύκλο WLTP είναι 327 χλμ. και με την μπαταρία των 49 kWh στα 370 χλμ. (με τροχούς 15 ιντσών). Με τη μέγιστη ισχύ φόρτισης στα 85,3 kW, η διαδικασία 10% - 80% διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Το Inster φέρει στο βασικό του εξοπλισμό φορτιστή 11 kW.

Η εξωτερική και εσωτερική λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) παρέχει ισχύ για εξωτερικές συσκευές (110V/220V), επιτρέποντας αμφίδρομη φόρτιση χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να χρησιμοποιούν ή να φορτίζουν ελεύθερα συσκευές όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ και εξοπλισμό κάμπινγκ.

Συστήματα ασφάλειας

Στα ηλεκτρικά μοντέλα τελευταίας γενιάς – και σίγουρα σε αυτά της Hyundai – ο οδηγός απολαμβάνει πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Το Inster διαθέτει ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, συμπεριλαμβανομένων των urround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Παρακολούθηση τυφλού σημείου (BVM) και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5).

Διατίθενται επίσης τα συστήματα Lane Keeping Assist (LKA) και Lane Following Assist (LFA), καθώς και τα Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) και πίσω Ειδοποίηση επιβατών (ROA).

Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης συνδυάζει το σύστημα Προειδοποίησης Απόστασης Στάθμευσης (PDW) εμπρός και πίσω με οθόνη οπισθοπορείας (RVM) για καλύτερη ορατότητα.

Τα πρώτα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Inster

Σε διαδρομές που κάναμε στην Αττική Οδό και στο αστικό οδικό δίκτυο, είδαμε την μέση κατανάλωση ενέργειας να κυμαίνεται από 13 έως 15 kWh ανά 100 χλμ, κάτι που σημαίνει ότι με το πρόγραμμα Eco είναι εφικτό με το Inster να πλησιάσεις τα 400 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν άριστες από την ποιότητα κύλισης, την ηχομόνωση από τους εξωτερικούς θορύβους και την οδική συμπεριφορά του Inster. Το μίνι ηλεκτρικό της Hyundai είναι ένα... αγχολυτικό για μέσα την πόλη, ενώ δεν φοβάται να βγει και στον αυτοκινητόδρομο. Ο μόνος περιορισμός για ταξίδια έχει να κάνει με τα σημεία ταχυφόρτισης και όχι με τις δυνατότητες του Inster.

Πιο ασφαλή βέβαια συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας το Inster για αναλυτική δοκιμή.

Τιμές – εκδόσεις

Ο τιμοκατάλογος του Hyundai Inster αποτελεί μία ακόμα ευχάριστη έκπληξη. Η τιμή εκκίνησης είναι μόλις 16.973 ευρώ για την έκδοση Style με τους 97 ίππους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται όφελος 2.600 ευρώ από το Green Bonus της Hyundai και η κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Αναλυτικά οι τιμές:



Το Inster καλύπτεται από πενταετή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων και 8ετή (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία.

Photo Credits: Hyundai Ελλάς/Νίκος Μήτσουρας