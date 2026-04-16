Αγορά αυτοκινήτου: «Γκάζι» τον Μάρτιο με SUV και υβριδικά στην πρώτη γραμμή

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε αξιοπρόσεκτη δυναμική κατά τον πρώτο μήνα της άνοιξης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπρόσωπων Αυτοκίνητων), ο Μάρτιος του 2026 έκλεισε με 14.713 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, σημειώνοντας μια σημαντική αύξηση της τάξης του 15,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Αυτή η επίδοση έφερε και το συνολικό πρώτο τρίμηνο του έτους σε θετικό πρόσημο (+4,9%), με τις συνολικές πωλήσεις να φτάνουν τις 34.815 μονάδες. Είναι ένα δείγμα ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιστρέφει, παρά τις προκλήσεις, με την αγορά να δείχνει σημάδια υγείας και σταθερής ανάπτυξης.

Η απόλυτη κυριαρχία των SUV

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που καθορίζει τη μορφή της αγοράς σήμερα, αυτό είναι η σαρωτική επικράτηση των SUV. Τον Μάρτιο, το μερίδιο των SUV έφτασε το εντυπωσιακό 69,7%, σημειώνοντας άλμα από το 62,0% της περσινής χρονιάς. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι επτά στους δέκα αγοραστές επιλέγουν πλέον μοντέλα με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και crossover χαρακτηριστικά.

Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένει η κατηγορία B-SUV, η οποία από μόνη της κατέλαβε το 33,7% της αγοράς. Αν προσθέσουμε και τα συμβατικά αυτοκίνητα πόλης της ίδιας κατηγορίας (B-Segment), τότε προκύπτει ότι πάνω το 60% των Ελλήνων επιλέγουν μικρά και ευέλικτα αυτοκίνητα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Συνεχίζεται η «υποχώρηση» της βενζίνης

Η μεγαλύτερη ανατροπή, ωστόσο, συντελείται κάτω από το καπό. Τα υβριδικά (HEV) κυριαρχούν, καταλαμβάνοντας το 47,9% της αγοράς τον Μάρτιο (από 36,3% πέρυσι). Η στροφή αυτή δείχνει ότι ο Έλληνας οδηγός αναζητά την οικονομία καυσίμου και την ευκολία χρήσης που προσφέρει η υβριδική τεχνολογία, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Στον αντίποδα, η βενζίνη συνεχίζει την πτωτική της πορεία, πέφτοντας στο 28,6% (από 35,6% τον Μάρτιο του 2025), ενώ το πετρέλαιο έχει πλέον συρρικνωθεί σε ένα οριακό 2,0%. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) διατηρούν μια σταθερή ανοδική τάση, φτάνοντας το 6,9% των συνολικών ταξινομήσεων, δείχνοντας ότι οι υποδομές και η κουλτούρα της ηλεκτροκίνησης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

Η αισιοδοξία δεν περιορίζεται μόνο στα επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και ο κλάδος των επαγγελματικών οχημάτων κινείται σε υψηλούς ρυθμούς. Τα καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) σημείωσαν άνοδο 41,0% τον Μάρτιο, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στα λεωφορεία, με αύξηση 48,1%.