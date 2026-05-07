Από το όραμα του Φερούτσιο Λαμποργκίνι το 1963 μέχρι την ηλεκτρική εποχή, ο «ταύρος» γιορτάζει την ιστορία του με ένα μοναδικό διήμερο στην Imola.

Στις 7 Μαΐου 1963, γεννήθηκε η Automobili Lamborghini στο Sant'Agata Bolognese. Σήμερα, εξήντα τρία χρόνια μετά, η ιταλική εταιρεία δεν γιορτάζει απλώς μια ημερομηνία, αλλά μια ολόκληρη κοινότητα ιδιοκτητών, εμπόρων και φανατικών θαυμαστών στο «Lamborghini Arena».

Το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου, η πίστα της Imola θα αποτελέσει το σκηνικό για τα γενέθλια μιας μάρκας που πάντα επέλεγε να μην ακολουθεί τους κανόνες. Η εκδήλωση αυτή θα επιτρέψει στη μάρκα να μοιραστεί τη σημαντική στιγμή της επετείου με ολόκληρη την κοινότητά της.

Από το όραμα του Φερούτσιο Λαμποργκίνι στο σήμερα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Φερούτσιο Λαμποργκίνι αποφάσισε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο ικανό να ανταγωνιστεί τους καλύτερους, χωρίς ποτέ να τους μοιάζει. Στις 2 Οκτωβρίου 1963, ο V12 κινητήρας των 3,5 λίτρων πήρε μπροστά για πρώτη φορά, αποτελώντας την «καρδιά» των μοντέλων της για τις επόμενες έξι δεκαετίες.

Το πρώτο πρωτότυπο, η Lamborghini 350 GTV, παρουσιάστηκε στον Τύπο στις 20 Οκτωβρίου 1963, με το κτίριο του εργοστασίου να βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή. Δέκα ημέρες αργότερα, το αυτοκίνητο έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στο κοινό στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Τορίνου, σηματοδοτώντας τη γέννηση του νέου brand.

Το σύμβολο «63» και η κληρονομιά του

Ο αριθμός 63 δεν είναι πλέον μόνο μια αναφορά στο έτος ίδρυσης, αλλά μια υπογραφή που συνοδεύει τα πιο αποκλειστικά μοντέλα της μάρκας. Για τον CEO Στέφαν Βίνκελμαν, ο αριθμός αυτός εκφράζει την ουσία της Lamborghini: την εξέλιξη παραμένοντας πιστή στις ρίζες της.

Ακολουθούν μερικά σημεία όπου ο αριθμός 63 πρωταγωνιστεί:

Sián FKP 37: Παράχθηκε σε 63 αντίτυπα και αποτέλεσε το πρώτο κεφάλαιο της υβριδικής εποχής.

Aventador SVJ 63: Η έκδοση όπου ο αριθμός ενισχύει τη συλλεκτική αξία του μοντέλου.

SC63: Το υβριδικό πρωτότυπο που εισήγαγε τη μάρκα σε μια νέα φάση στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Giallo Maggio: Μια απόχρωση που επιλέγουν όλο και περισσότεροι πελάτες, το όνομα της οποίας θυμίζει τον Μάιο, τον μήνα που ξεκίνησαν όλα.

Η Lamborghini γιορτάζει 63 χρόνια ιστορίας και η αίσθηση που επικρατεί στο Sant'Agata Bolognese είναι ότι τα καλύτερα βρίσκονται ακόμα μπροστά. Το διήμερο στην Imola θα είναι η ιδανική ευκαιρία για να συναντηθούν το παρελθόν και το παρόν της μάρκας.