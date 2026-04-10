Μία από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες οδηγούς στον πλανήτη, η Ντοριάν Πιν, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της σε πίστα με μονοθέσιο Formula 1.

Η Mercedes-AMG F1 συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά οδηγών και είναι έτοιμη να δώσει σε μία γυναίκα οδηγό την ευκαιρία να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Η Ντοριάν Πιν, η οποία ανήκει στο έμψυχο δυναμικό της γερμανικής ομάδας αποκάλυψε πως υπάρχει σχέδιο ώστε να κάνει δοκιμές με μονοθέσιο της Formula 1.

Η Γαλλίδα οδηγός είπε πως οι εντυπωσιακές της δοκιμές στον προσομοιωτή της Mercedes ήταν αρκετές ώστε να πείσουν τη γερμανική ομάδα να προχωρήσει με το τεστ. Παράλληλα, ο επικεφαλής της ομάδας του Μπράκλεϊ, Τότο Βολφ, είχε δηλώσει πως θα ήθελε να δει την Πιν να οδηγεί μονοθέσιο Formula 1.

«Ναι, το είπε αυτό ο Βολφ. Θέλαμε πρώτα να δούμε πώς θα αποδώσω στον προσομοιωτή και και μετά να δούμε το επόμενο βήμα. Πήγε πολύ καλά το πρόγραμμα, πολύ καλύτερα απ’ όσο περιμέναμε και έτσι προέκυψε η ιδέα από την ομάδα για ένα ιδιωτικό τεστ», είπε η Πιν.

Η μεγάλη ευκαιρία που περίμενε

Η Πιν δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Mercedes, ωστόσο θέλει να είναι έτοιμη για το ιδιωτικό τεστ.

«Πιέζω κι εγώ για αυτό, γιατί θέλω πραγματικά την ευκαιρία να οδηγήσω το μονοθέσιο και να δείξω ότι υπάρχει προοπτική. Ο στόχος μου είναι να φτάσω στη Formula 1. Θα φροντίσω να είμαι πλήρως προετοιμασμένη πριν μπω στο αυτοκίνητο», ανέφερε.

Doriane is the latest guest on the @F1 'Beyond the Grid' podcast - check it out now! April 8, 2026

Η εντυπωσιακή καριέρα της Πιν

Η Ντοριάν Πιν θεωρείται μία από τις πιο ανερχόμενες παρουσίες στους αγώνες ταχύτητας, έχοντας ήδη χτίσει ένα ιδιαίτερα πλούσιο αγωνιστικό βιογραφικό και είναι μόλις 22 ετών.

Ξεκινώντας από τους αγώνες αντοχής, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο project Iron Dames, όπου αγωνίστηκε σε πρωταθλήματα αντοχής με αγωνιστικά GT3, GTΕ και LMP2, καταγράφοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Η ικανότητά της να προσαρμόζεται σε απαιτητικά περιβάλλοντα και να διαχειρίζεται σύνθετους αγώνες μεγάλης διάρκειας αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εξέλιξής της.

Η μετάβασή της στα μονοθέσια αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς το 2025 κατέκτησε το πρωτάθλημα στο F1 Academy. Παράλληλα από την περασμένη σεζόν είναι οδηγός εξέλιξης στην ακαδημίας της Mercedes στην F1. Για το 2026 η Πιν θα αγωνιστεί στην LMP2 με την ομάδα της Duqueine στο ELMS, ενώ θα πάρει μέρος και στις 24 Ώρες Λε Μαν με τη γαλλική ομάδα. Επίσης, από φέτος είναι οδηγός εξέλιξης της Peugeot στην κατηγορία Hypercar του WEC.

Welcome @DorianePin! The Team is proud to announce the arrival of the 2025 F1 Academy Champion as Official Development Driver.

Her mission? To bring fresh insight and commitment to the development of the 9X8, before entering the Bahrain Rookie Test in November.#WEC #Peugeot9X8 pic.twitter.com/xl5mzk5Z3S — Peugeot Sport (@peugeotsport) March 31, 2026

