Το μονοθέσιο με το οποίο ο Άιρτον Σένα έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 θα βγει σύντομα σε δημοπρασία και αναμένεται να πουληθεί ακριβά.

Ένα μονοθέσιο που απέκτησε ιστορικότητα, όχι επειδή πέτυχε στην πίστα αλλά λόγω αυτού που το οδήγησε, βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μονοθέσιο της Toleman το οποίο ήταν το μονοθέσιο με το οποίο ο Άιρτον Σένα έκανε ντεμπούτο στη Formula 1.

Το μονοθέσιο είναι μια Toleman TG183B που αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος της σεζόν του 1984 και έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των φίλων του Βραζιλιάνου θρύλου.

Το μονοθέσιο της δημοπρασίας

Το συγκεκριμένο σασί, TG183B με αριθμό πλαισίου 5, είναι αυτό με το οποίο ο Σένα συμμετείχε στους πρώτους τέσσερις αγώνες της καριέρας του στη Formula 1 το 1984. Με αυτό κατέγραψε και τα πρώτα του αποτελέσματα εντός βαθμών, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέλιξή του στα επόμενα χρόνια.

Το συγκεκριμένο μονοθέσιο της Toleman έχει διατηρηθεί σε λειτουργική κατάσταση και έχει εμφανιστεί σε επιδείξεις τα τελευταία χρόνια, με οδηγούς όπως ο Μάρτιν Μπράντλ και ο Πιέρ Γκασλί να το οδηγούν.

Η πρώτη σεζόν του Σένα στην F1

Η σεζόν του 1984 ήταν η πρώτη του Άιρον Σένα στη Formula 1, με την Toleman να του δίνει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια μικρή, ανεξάρτητη ομάδα, η χρονιά εκείνη έμελλε να αλλάξει την ιστορία της.

Ο Σένα κατέκτησε τους πρώτους του βαθμούς στα Grand Prix Νότιας Αφρικής και Βελγίου, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Η κορυφαία στιγμή ήρθε στο Μονακό, όπου σε βρόχινες συνθήκες πλησίασε μια ιστορική νίκη, πριν ο αγώνας διακοπεί.

#OnThisDay, Monaco, 1984



A legend announced himself to the world in style



Ayrton Senna upset the status quo and grabbed a podium in the rain pic.twitter.com/VUMTlMSuwX June 3, 2018

Η αξία ενός ιστορικού αγωνιστικού

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο RM Sotheby's στις 25 Απριλίου, με την εκτιμώμενη τιμή να κυμαίνεται μεταξύ 2,8 και 3,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα παλιό μονοθέσιο, αλλά για ένα κομμάτι της ιστορίας της Formula 1. Ένα μονοθέσιο που συνδέεται άμεσα με την ανάδειξη ενός από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών.