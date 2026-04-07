Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου

Η νέα υπουργική απόφαση επιβάλλει 16 βασικά είδη και αυστηρές προδιαγραφές DIN – Όλα όσα πρέπει να περιέχει το «κουτί πρώτων βοηθειών» για να γλιτώσετε το πρόστιμο

Μπορεί οι περισσότεροι να το θυμόμαστε μόνο την ημέρα που περνάμε ΚΤΕΟ, όμως το φαρμακείο του αυτοκινήτου αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο ασφαλείας. Με τη νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το περιεχόμενό του αλλάζει ριζικά και εναρμονίζεται με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Η ρύθμιση τίθεται σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και αφορά όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Η βασική αλλαγή έγκειται στην υιοθέτηση του προτύπου DIN 13164:2022. Αυτό σημαίνει ότι το υγειονομικό υλικό δεν είναι πλέον «κατά προσέγγιση», αλλά πρέπει να φέρει σήμανση CE και να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές αντοχής και αποστείρωσης.

Η νέα λίστα των 16 υποχρεωτικών ειδών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1804/Β/2026, το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και κατ' ελάχιστον τα εξής:

Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική): Με διαστάσεις τουλάχιστον 210×160 cm για την πρόληψη υποθερμίας.

Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης): 5 m ×2,5 cm.

Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα): 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών.

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός): 6×8 cm.

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος): 8×10 cm (2 τμχ).

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος): 10×12 cm.

Αποστειρωμένο Επίθεμα Εγκαυμάτων/Πληγών (Μεσαίο): 40×60 cm.

Αποστειρωμένο Επίθεμα Εγκαυμάτων/Πληγών (Μεγάλο): 60×80 cm.

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης: 4 m ×6 cm (2 τμχ).

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης: 4 m ×8 cm (3 τμχ).

Τριγωνικός Επίδεσμος: Για στήριξη μελών.

Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών: Προδιαγραφών DIN 58279-A 145.

Γάντια Μιας Χρήσης: 4 τεμάχια (2 ζεύγη) από βινύλιο ή νιτρίλιο, μεγέθους Large.

Υγρά Μαντιλάκια Καθαρισμού: Για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω από πληγές.

Ιατρικές Μάσκες Προσώπου: Τουλάχιστον 2 τεμάχια.

Φυλλάδιο Οδηγιών: Συνοπτικός οδηγός παροχής πρώτων βοηθειών.

Πού και πώς πρέπει να τοποθετείται

Η απόφαση δεν ορίζει μόνο το «τι», αλλά και το «πώς». Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα και άμεσα προσβάσιμο (όχι στον πάτο του πορτμπαγκάζ κάτω από τις βαλίτσες). Επίσης, απαγορεύεται ρητά να είναι κλειδωμένο ή να περιέχει άσχετα αντικείμενα (όπως εργαλεία ή πανιά καθαρισμού), καθώς αυτά μπορεί να μολύνουν το αποστειρωμένο υλικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να ελέγχει τις ημερομηνίες λήξης των υλικών (συνήθως κάθε 2 έτη) και να τα αναπληρώνει αμέσως μετά από κάθε χρήση. Σημειώνεται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στην καμπίνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιταχύνουν τη φθορά των υλικών (π.χ. της κόλλας στα τσιρότα), οπότε ο τακτικός έλεγχος είναι απαραίτητος.

Το πρόστιμο των 30 ευρώ

Η μη συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές αποτελεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025). Σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου, η απουσία φαρμακείου ή η ύπαρξη ελλιπούς περιεχομένου επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Αν και το ποσό δεν είναι εξοντωτικό, η αξία του φαρμακείου σε μια στιγμή ανάγκης είναι ανεκτίμητη. Οι οδηγοί καλούνται να προμηθευτούν τα νέα πιστοποιημένα κιτ από εξειδικευμένα καταστήματα ή φαρμακεία και να σιγουρεύονται ότι το προϊόν αναγράφει ρητά τη συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 13164:2022.